«Маритиму» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (22.02.2021)

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сегодня, 15:03

В 20-м туре Примейры Португалии всех поклонников ждет интересное противостояние «Порту» и «Маритиму». Предлагаем вашему вниманию прогноз и обзоры ставок у букмекеров на встречу, которая состоится 22 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Безусловными фаворитами букмекеры считают гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.35. В случае победы «Маритиму» зайдет коэффициент 8.3. Ничью можно выбрать за 5.2.

Также в линии букмекеры предлагают 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.21. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.99.

Форма команд

«Порту» очень сильно отстал в чемпионате от «Спортинга» и проигрывает ему более 10 очков. Команда несколько дней назад отлично выступила в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, обыграв «Ювентус» (2:1). Клуб идет на второй позиции и шансы побороться за чемпионство во внутреннем первенстве остаются, хоть и небольшие. В последнем туре «Порту» сыграл вничью с «Боавиштой» (2:2), а немного ранее с тем же счетом разошелся миром с «Брагой».

«Маритиму» занимает предпоследнее место и считается одним из главных претендентов на понижение в классе. За последние пять игр команда не заработала очков, перспектив улучшения ситуации эксперты и болельщики не видят. В последних двух матчах чемпионата Португалии «Маритиму» уступил «Тонделе» и «Санта-Кларе» с одинаковым счетом (1:2).

Информация для ставок

· «Порту» проиграл всего один раз из десяти последних матчей во всех турнирах.

· «Маритиму» проиграл шесть матчей подряд в чемпионате.

· «Маритиму» восемь домашних матчей подряд в Примейре не забивал больше одного мяча за игру.

· «Порту» не проигрывает на поле «Маритиму» уже пять матчей.

Прогноз

«Маритиму» находится в очень сложной ситуации, конкурировать с одним из самых титулованных клубов Португалии сейчас не может. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с форой -1.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход составляет 1.98.