«Мариуполь» — «Львов». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (02.05.2021)

В 24-м туре чемпионата Украины «Мариуполь» примет у себя дома «Львов». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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1 : 2
завершен
вчера, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом в этой игре букмекеры считают мариупольский клуб. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9. В случае победы «Львова» зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.
Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 по коэффициенту 2.03. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.84.
Форма команд
«Мариуполь» под руководством молодого и перспективного Остапа Маркевича проводит неоднозначный сезон. Перед командой не стоит никаких серьезных задач на сезон, поэтому 10-е место в таблице вполне заслуженное и объяснимое. После поражения от «Шахтёра» (0:3) команда не пришла в себя и не смогла обыграть соперников из зоны вылета, сыграв с «Олимпиком» 1:1 и с «Рухом» 0:3.
«Львов», получив нового тренера, кажется, нашел свою игру, о чем свидетельствует беспроигрышная серия и девятое место в турнирной таблице, при том, что еще совсем недавно команда боролась за выживание. Анатолий Бессмертный смог сплотить иностранцев и украинцев в единый коллектив, что начало давать свои плоды в виде набранных очков. В последних матчах «Львов» сыграл вничью с «Рухом» (1:1) и неожиданно обыграл «Десну» (1:0).
Информация для ставок
- «Мариуполь» не проигрывает «Львову» 10 матчей кряду
- «Львов» проиграл три последних матча на выезде, но при этом беспроигрышная серия львовян составляет четыре игры
- Игра первого круга закончилась победой «Мариуполя» (3:1)
- «Мариуполь» пропускает дома четыре матча подряд, в свою очередь «Львов» на выезде пропускает в семи матчах подряд
Прогноз
Играют команды примерно одного уровня и вряд ли кто-то будет иметь тотальное преимущество. Ожидаем здесь простой футбол и обмен голами. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Мелбет.
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