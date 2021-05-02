«Мариуполь» — «Львов». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (02.05.2021)

1619954144

вчера, 14:15

В 24-м туре чемпионата Украины «Мариуполь» примет у себя дома «Львов». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой игре букмекеры считают мариупольский клуб. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9. В случае победы «Львова» зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 по коэффициенту 2.03. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.84.

Форма команд

«Мариуполь» под руководством молодого и перспективного Остапа Маркевича проводит неоднозначный сезон. Перед командой не стоит никаких серьезных задач на сезон, поэтому 10-е место в таблице вполне заслуженное и объяснимое. После поражения от «Шахтёра» (0:3) команда не пришла в себя и не смогла обыграть соперников из зоны вылета, сыграв с «Олимпиком» 1:1 и с «Рухом» 0:3.

«Львов», получив нового тренера, кажется, нашел свою игру, о чем свидетельствует беспроигрышная серия и девятое место в турнирной таблице, при том, что еще совсем недавно команда боролась за выживание. Анатолий Бессмертный смог сплотить иностранцев и украинцев в единый коллектив, что начало давать свои плоды в виде набранных очков. В последних матчах «Львов» сыграл вничью с «Рухом» (1:1) и неожиданно обыграл «Десну» (1:0).

Информация для ставок

«Мариуполь» не проигрывает «Львову» 10 матчей кряду

«Львов» проиграл три последних матча на выезде, но при этом беспроигрышная серия львовян составляет четыре игры

Игра первого круга закончилась победой «Мариуполя» (3:1)

«Мариуполь» пропускает дома четыре матча подряд, в свою очередь «Львов» на выезде пропускает в семи матчах подряд

Прогноз

Играют команды примерно одного уровня и вряд ли кто-то будет иметь тотальное преимущество. Ожидаем здесь простой футбол и обмен голами. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Заря» — «Минай».