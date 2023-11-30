«Марсель» — «Аякс». Прогноз на матч Лиги Европы (30.11.2023)

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сегодня, 13:32

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Выбрать успех гостей можно по 6, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 4.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.55, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 2.45. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Марсель» на данный момент лидирует в своей группе и набрал уже восемь очков, но еще далеко не гарантировал себе место в плей-офф. Команда всего на один пункт опережает «Брайтон» и на четыре АЕК . В случае победы в этой встрече, французский коллектив точно забронирует себе место в плей-офф. Два последних матча «Марселя» завершились ничьей со «Страсбуром» (1:1) и выездным поражением «Лансу» (0:1).

«Аякс» полностью провалил сезон, что стало ясно уже давно и вылет из Лиги Европы вряд-ли еще кого-нибудь сможет удивить. Команда занимает последнее место с двумя баллами и шансов зацепиться за очки во Франции не так уж много. В прошлом туре чемпионата Нидерландов многократный чемпион страны разгромил «Витесс» (5:0), а ранее поделил очки с «Алмере Сити» (2:2).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Марселя» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Аякс» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Марсель» выиграл только один матч из пяти последних у «Аякса»

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Марсель» на своем поле будет иметь большое преимущество и вероятнее всего сможет превратить его в нужный результат. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.