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«Марсель» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (04.12.2021)

сегодня, 10:27

Очередной тур чемпионата Франции подарит болельщикам футбола очное противостояние «Марселя» и «Бреста». Вашему вниманию прогноз и анализ ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.584.515.89
Фонбет 1.55 4.30 5.80
BetBoom 1.52 4.52 6.56

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что в этом матче победит «Марсель». Ставки с таким условием компания Фонбет готова принять по коэффициенту 1.63. Вероятность ничьи аналитики оценили котировкой 4.34, а победа «Бреста» идет по цене 5.40.

Форма команд

В минувшем туре французской Лиги 1 «Марсель» смог одержать гостевую победу над «Нантом», которая стала для южан восьмой в текущем розыгрыше чемпионата. Этот успех позволил команде единолично занять второе место в турнирной таблице, оставив позади «Ренн».

«Брест» ожил и принялся исправлять ошибки, которые команда допускала на старте чемпионата. Команда подходит к матчу на серии из пяти побед подряд, что позволило ей покинуть зону вылета и взобраться на 11-е место в турнирной таблице.

Информация для ставок

• «Марсель» побеждал «Брест» в 5 прошлых очных встречах
• В 6 предыдущих матчах «Марселя» в Лиге 1 сыграла ставка ТМ (2,5)
• «Марсель» не пропускал голы в 4 последних турах чемпионата Франции

Прогноз

«Брест» сейчас на ходу и стабильно берет очки, но беда в том, что эта команда стабильно терпит неудачи в очных встречах с «Марселем», который сейчас в Лиге 1 практически не пропускает. Полагаем, что южане прервут победное шествие оппонента – рекомендуем ставку на победу «Марселя» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.62 1.32 2.26 1.70 1.76 2.17
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 14:41
Победа команды "Марсель" в этом матче. Удачи
5srj5uwrurfg
5srj5uwrurfg
сегодня в 11:22
Футбольный клуб «Марсель» одержит победу.
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