«Марсель» — «Ланс»: прогноз на матч Лиги 1 (20.01.2021)

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20 января 2021, 09:34

В отложенном поединке 9-го тура чемпионата Франции «Марсель» на стадионе «Велодром» примет «Нант». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Победа «Марселя» в этом матче доступна для ставок по коэффициенту 2.05. За гостевой успех «Нанта» букмекерская контора Мелбет предложила котировку 3.94. Заключить пари на ничью БК предлагает с отметкой 3.66.

На результативность поединка в линии букмекера доступны такие исходы: тотал меньше 2,5 голов – 1.84, больше – 2.12.

Форма команд

В пяти прошлых турах чемпионата Франции «Марсель» смог победить только раз, когда на домашней арене переиграл «Монпелье» (3:1). В прошлом туре подопечные Андре Виллаша-Боаша стали автором ключевой сенсации, когда уступили на домашней арене главному аутсайдеру лиги «Ниму» (1:2).

Из-за последних неудач «провансальцы» выпали из топ-5 турнирной таблицы, опустившись на шестое место.

«Ланс» тоже не впечатляет положительными результатами в последних играх. В актив себе «красно-желтые» могут занести только домашний матч против «Бреста», который они обыграли со счетом 2:1. После этого последовали поражения от «Лиона» (0:3) и «Страсбура» (0:1), а в прошлом туре команда разделила очки в гостях с «Нантом» (1:1).

На данный момент «Ланс» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Информация для ставок

• «Марсель» выиграл четыре из девяти домашних матчей – три ничьих и два поражения

• «Нант» не побеждал в трех предыдущих гостевых поединках – два поражения и одна ничья

• «Марсель» победил «Ланс» в четырех предыдущих очных встречах

• «Ланс» не побеждал «Марсель» в гостях с 2007 года – четыре поражения и одна ничья

Прогноз

«Марсель» угодил в кризис, из которого команда попытается выбраться через предстоящий поединок. «Ланс» находится не в лучшей форме, что подтверждают последние результаты команды.

Отметим, что «Марсель» стабильно пропускает дома голы, даже от аутсайдеров. Учитывая это, а также мотивацию команд, предлагаем взять ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Мелбет.