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«Марсель» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (09.02.2024)

вчера, 10:53
Марсель

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Выбрать успех гостей можно по 9.5, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.9. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 2.3.

Форма команд

«Марсель» не побеждает уже четыре поединка подряд, что очень расстраивает болельщиков и руководство. Команда идет на непривычном для себя восьмом месте в Лиге 1 и набрала 29 очков. В домашней встрече с аутсайдером чемпионата от хозяев ждут успеха, который позволит немного вернуть уверенность в своих силах и настраиваться на победы в дальнейшем. В прошлом туре «Марсель» на выезде уступил «Лиону» (0:1), а ранее поделил очки с «Монако» (2:2).

«Мец» остается в сложной ситуации и рискует вновь покинуть Лигу 1 сразу после своего возвращения. Клуб идет на 16 месте с 16 баллами и отстает от ближайших соперников на три очка. Гости постараются воспользоваться не лучшей формой «Марселя» и зацепиться за очки, но даже это будет сделать непросто. Два последних поединка «Меца» завершились поражениями от «Лорьяна» (1:2) и «Ниццы» (0:1).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних поединков «Марселя» в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Мец» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
  • Четыре из пяти встреч клубов закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды находятся в плохом физическом и моральном состоянии и часто играют между собой вничью. Рискнем и в этот раз поставить на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 5.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:09
Марсель в принципе давненько не выигрывает в Лиге 1, а в целом по сезону не часто побеждает с разницей более чем в один мяч. Мец в десяти крайних турах чемпионата всего дважды уступал с разницей более чем в один мяч. Думаю, лёгкой прогулки у фаворита в данном туре не будет. И даже если Мец проиграет, то с разницей не более чем в один мяч. Напомню, что данная ставка заходила на протяжении шести последних личных встреч кряду между "бело-голубыми" и "тёмно-бордовыми". А в первом круге текущего сезона соперники по два раза огорчили друг друга и попилили очки в итоге (ничья 2-2). Мой прогноз на этот матч - фора (+1,5) на гостей. Понимаю, рискованно. Но и коэффициент хорош для такой ставки. Марсель в текущем сезоне - далеко не та команда, способная побеждать с форой направо и налево.
Гость
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