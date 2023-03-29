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«Марсель» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (31.03.2023)

сегодня, 10:42
Марсель

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. Выбрать успех гостей можно по 6.9, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 4.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.454.897.17
Лига Ставок 1.49 4.60 6.60

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Марсель» изредка теряет очки в чемпионате, но продолжает держаться примерно на одинаковом расстоянии от «ПСЖ». Команда занимает второе место и отстает от лидера на семь пунктов, поэтому предстоящую встречу с «Монпелье» она обязана выигрывать. Два свои последних поединка «Марсель» завершил победой над «Реймсом» (2:1) на выезде и ничьей со «Страссубром» (2:2).

«Монпелье» в последних пяти турах смог набрать 13 очков, что является лучшим результатом в Лиге 1 на этом отрезке. Благодаря этому, коллектив смог закрепиться в середине турнирной таблицы, а именно на 11 месте с 36 очками, при этом отставая от «Лиона» на пять пунктов. В прошлом туре чемпионата «Монпелье» обыграл на своем поле «Клермон» (2:1), а ранее одолел на выезде «Аяччо» (1:0).

Информация для ставок

  • «Марсель» проиграл два поединка из десяти последних в основное время
  • «Монпелье» одержал победы в пяти из шести последних встречах
  • «Марсель» выиграл три из пяти последних матчей у «Монпелье» при двух ничьих
  • Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

На данном отрезке турнира обе команды выглядят хорошо, и им вполне по силам забить минимум по одному голу. Предлагаем сделать выбор в пользу исхода «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.63 1.31 2.27 1.68 1.76 2.15
Лига Ставок 2.13 1.69 1.68 2.15
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:18
Смело ставлю на победу Марселя. Он выше классом, чем соперник. Матч для фаворита домашний. Да и турнирной мотивации намного больше у хозяев, чем у гостей, которым по сути можно просто доигрывать сезон. Дополнительная мотивация для "провансальцев" - порадовать своих фанатов домашней викторией, которую они не наблюдали уже четыре матча Лиги 1 подряд. Монпелье же ровно половину из своих поражений в текущем сезоне потерпел в гостях, уступив в 7 из 13 выездных поединков чемпионата. В первом круге Марсель взял верх над данным соперником на чужом поле (2-1), последнюю домашнюю личную встречу тоже выиграл (2-0). Кэф на победу хозяев, конечно, скромный. Но зато ставка должна заходить без проблем.
Гость
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