«Марсель» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (31.03.2023)

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сегодня, 10:42

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. Выбрать успех гостей можно по 6.9, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 4.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Марсель» изредка теряет очки в чемпионате, но продолжает держаться примерно на одинаковом расстоянии от « ПСЖ ». Команда занимает второе место и отстает от лидера на семь пунктов, поэтому предстоящую встречу с «Монпелье» она обязана выигрывать. Два свои последних поединка «Марсель» завершил победой над «Реймсом» (2:1) на выезде и ничьей со «Страссубром» (2:2).

«Монпелье» в последних пяти турах смог набрать 13 очков, что является лучшим результатом в Лиге 1 на этом отрезке. Благодаря этому, коллектив смог закрепиться в середине турнирной таблицы, а именно на 11 месте с 36 очками, при этом отставая от «Лиона» на пять пунктов. В прошлом туре чемпионата «Монпелье» обыграл на своем поле «Клермон» (2:1), а ранее одолел на выезде «Аяччо» (1:0).

Информация для ставок

«Марсель» проиграл два поединка из десяти последних в основное время

«Монпелье» одержал победы в пяти из шести последних встречах

«Марсель» выиграл три из пяти последних матчей у «Монпелье» при двух ничьих

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

На данном отрезке турнира обе команды выглядят хорошо, и им вполне по силам забить минимум по одному голу. Предлагаем сделать выбор в пользу исхода «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.