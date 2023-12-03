«Марсель» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (03.12.2023)

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сегодня, 14:30

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93. Выбрать успех гостей можно по 4, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 3.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Марсель» переживает не лучшие времена и чередует победы с неудачами. В Лиге Европы у коллектива все относительно неплохо, а в чемпионате Франции он откатился уже на 12 место с 14 баллами. Отставание от нынешнего соперника составляет всего один балл, поэтому победа позволит как минимум продвинуться на одну ступеньку. Два последних матча «Марселя» завершились результативной победой над «Аяксом» (4:3) и ничьей со «Страсбуром» (1:1).

«Ренн» находится в похожей ситуации на «Марсель» и уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. Тем не менее, результаты в Лиге 1 оставляет желать лучшего и тренерскому штабу необходимо работать над обороной, чтобы не допускать слишком много ошибок. Поражение в этой встрече еще сильнее ухудшит позиции клуба, поэтому игроки постараются приложить максимум усилий, чтобы набрать очки. В матче Лиги Европы «Ренн» на выезде обыграл «Маккаби» Хайфа (3:0), а в чемпионате оказался сильнее «Реймса» (3:1).

Информация для ставок

«Марсель» на своем поле не проигрывает уже девять матчей подряд

«Ренн» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Марсель» выиграл три из пяти последних матчей у «Ренна»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды практически всегда между собой играют низовые матчи и в этот раз вряд ли что-нибудь изменится. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.