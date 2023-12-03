«Марсель» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (03.12.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93. Выбрать успех гостей можно по 4, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 3.75.
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сегодня, 22:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Марсель» переживает не лучшие времена и чередует победы с неудачами. В Лиге Европы у коллектива все относительно неплохо, а в чемпионате Франции он откатился уже на 12 место с 14 баллами. Отставание от нынешнего соперника составляет всего один балл, поэтому победа позволит как минимум продвинуться на одну ступеньку. Два последних матча «Марселя» завершились результативной победой над «Аяксом» (4:3) и ничьей со «Страсбуром» (1:1).
«Ренн» находится в похожей ситуации на «Марсель» и уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. Тем не менее, результаты в Лиге 1 оставляет желать лучшего и тренерскому штабу необходимо работать над обороной, чтобы не допускать слишком много ошибок. Поражение в этой встрече еще сильнее ухудшит позиции клуба, поэтому игроки постараются приложить максимум усилий, чтобы набрать очки. В матче Лиги Европы «Ренн» на выезде обыграл «Маккаби» Хайфа (3:0), а в чемпионате оказался сильнее «Реймса» (3:1).
Информация для ставок
- «Марсель» на своем поле не проигрывает уже девять матчей подряд
- «Ренн» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Марсель» выиграл три из пяти последних матчей у «Ренна»
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды практически всегда между собой играют низовые матчи и в этот раз вряд ли что-нибудь изменится. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.