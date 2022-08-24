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«Майнц» – «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (27.08.2022)

сегодня, 11:41
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. В случае победы «Майнца», зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Германия. Бундеслига 2022/2023
Майнц
Байер
ВыигрышНичьяВыигрыш
- : -
27 августа 2022, 16:30
суббота
ПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.803.842.47
Лига Ставок 2.70 3.70 2.48
Мелбет 2.87 3.86 2.45

Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Майнц» очень хорошо стартовал в новом сезоне и после трех туров смог набрать семь очков, что является отличным результатом для команды. В предстоящем поединке с «Байером» у коллектива есть уверенность в своих силах, и она готова побороться за победу с неудачно стартовавшим соперником. В прошлом туре «Майнц» обыграл «Аугсбург» (2:1) и сыграл вничью с «Унион» (0:0).

Клуб из Леверкузена показал худший старт в Бундеслиге и после трех матчей не набрал ни единого балла. Трудно объяснить, что происходит с командой, но очевидно, что ей нужны срочные изменения со стороны тренерского штаба. Игра с «Майнцом» будет непростой и поражение в ней может обернуться настоящим кризисом. В двух последних матчах «Байер» проиграл «Хоффенхайму» (0:3) и «Аугсбургу» (1:2).

Информация для ставок

  • «Майнц» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах
  • «Байер» проигрывает уже четыре матча подряд
  • «Байер» выиграл семь из десяти последних матчей у «Майнца»
  • Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» находится в отвратительной форме и вряд ли сможет переломить свою серию неудач именно в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на победу «Майнца» по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.94 1.28 2.37 1.65 1.88 2.03
Лига Ставок 2.30 1.60 1.83 1.95
Мелбет 2.37 1.69
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edpcp3t2b4u2
сегодня в 14:12
Победу одержит «Байер»
Гость
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