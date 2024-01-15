«Майнц» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (19.01.2024)

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вчера, 15:55

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Майнц» пытается покинуть зону вылета, где находится с самого начала сезона, но редко добивается побед, часто заканчивая матчи вничью. Коллектив идет на 16 месте с 11 баллами и отстает от нынешнего соперника на три пункта. В случае победы хозяева сравняются со столичной командой по очками и вероятнее всего обойдут ее в турнирной таблице. В прошлом туре «Майнц» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1), а ранее в товарищеской встрече обыграл на выезде «Фейеноорд» (2:1).

«Унион» смог немного улучшить ситуацию в чемпионате Германии, но впереди еще очень много работы, чтобы достойно закончить сезон. Коллектив идет на 15 месте с 14 баллами и опережает ближайшего соперника на три пункта. Чтобы не вернуться в зону вылета, в предстоящей встрече столичному клубу важно, как минимум не проиграть, а победа и вовсе может помочь приблизиться к конкурентам выше. Два последних поединка «Униона» завершились ничьей с «Фрайбургом» (0:0) и победой над «Арминией» (2:0).

Информация для ставок

Пять из десяти последних матчей «Майнца» завершились ничейными результатами

Четыре из пяти последних матчей «Униона» завершились исходом «обе забьют – нет»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Майнц» проиграл «Униону» четыре из пяти последних поединков

Прогноз

Оба клуба не могут похвалиться стабильностью, поэтому победителя определять было бы довольно рискованно. Предлагаем, опираясь на статистику сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.