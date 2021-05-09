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«Метц» — «Ним»: прогноз на матч Лиги 1 (09.05.2021)

вчера, 13:45

«Метц» в очередном туре чемпионата Франции сыграет дома против «Нима».

Франция. Лига 1 2020/2021
Метц
Ним
0 : 3
завершен
вчера, 16:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.893.622.50
Мелбет 2.84 3.52 2.53
BetBoom 2.69 3.57 2.52

Ставки букмекеров

БК Фонбет предложила такие коэффициенты на эту встречу: победа «Метца» — 2.79, ничья – 3.48, а победу «Нима» можно сыграть по котировке 2.55.

Также букмекер считает, что команды сыграют с низкой результативностью. Ставки ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.87, ТБ(2,5) – 2.03.

Форма команд

В прошлом туре Лиги 1 «Метц» одержал гостевую победу над «Дижоном» (5:1). Так команда прервала череду без побед, которая длилась на протяжении семи туров чемпионата.

В турнирной таблице первенства «Метц» занимает девятое место, набрав по ходу сезона 46 очков. «Мессинцы» в завершающемся чемпионате одержали 12 побед и 10 ничьих, потерпев 13 поражений.

У «Нима» 32 очка и 19-е место в турнирной таблице. Команда может избежать прямого вылета, если сможет отыграть гандикап в два очка от «Нанта», который базируется на 18-й позиции. По итогам пяти последних игр чемпионата, «Ним» набрал только три балла, сыграв вничью с «Брестом» (1:1), «Страсбуром» (1:1) и «Реймсом» (2:2).

Также в этой серии команда проиграла «Сент-Этьену» (0:2) и «Лансу», а последнюю победу в Лиге 1 «Ним» оформил 21 апреля, обыграв в гостях «Лилль» (2:1).

Информация для ставок

• В 10 из 12 прошлых выездных матчей «Нима» сыграла ставка ТБ(2,5)
• «Метц» проиграл 5 последних домашних поединков в чемпионате
• «Ним» не побеждал в 5 предыдущих играх Лиги 1

Прогноз

Если у «Метца» уже нет ответственности за результат, то «Ним» нуждается в очках, чтобы покинуть зону прямого вылета. Учитывая мотивацию гостей, предлагаем поставить на победу «Нима» с форой (0) по коэффициенту 1.88 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.53 1.89 2.02 1.44 2.98
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 2.59 1.50 1.89 2.06 1.45 2.77
BetBoom 2.58 1.51 1.82 2.00 1.44 2.79
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 21:15
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Ним»
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