«Метц» — «Ним»: прогноз на матч Лиги 1 (09.05.2021)

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вчера, 13:45

«Метц» в очередном туре чемпионата Франции сыграет дома против «Нима».

Ставки букмекеров

БК Фонбет предложила такие коэффициенты на эту встречу: победа «Метца» — 2.79, ничья – 3.48, а победу «Нима» можно сыграть по котировке 2.55.

Также букмекер считает, что команды сыграют с низкой результативностью. Ставки ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.87, ТБ (2,5) – 2.03.

Форма команд

В прошлом туре Лиги 1 «Метц» одержал гостевую победу над «Дижоном» (5:1). Так команда прервала череду без побед, которая длилась на протяжении семи туров чемпионата.

В турнирной таблице первенства «Метц» занимает девятое место, набрав по ходу сезона 46 очков. «Мессинцы» в завершающемся чемпионате одержали 12 побед и 10 ничьих, потерпев 13 поражений.

У «Нима» 32 очка и 19-е место в турнирной таблице. Команда может избежать прямого вылета, если сможет отыграть гандикап в два очка от «Нанта», который базируется на 18-й позиции. По итогам пяти последних игр чемпионата, «Ним» набрал только три балла, сыграв вничью с «Брестом» (1:1), «Страсбуром» (1:1) и «Реймсом» (2:2).

Также в этой серии команда проиграла «Сент-Этьену» (0:2) и «Лансу», а последнюю победу в Лиге 1 «Ним» оформил 21 апреля, обыграв в гостях «Лилль» (2:1).

Информация для ставок

• В 10 из 12 прошлых выездных матчей «Нима» сыграла ставка ТБ (2,5)

• «Метц» проиграл 5 последних домашних поединков в чемпионате

• «Ним» не побеждал в 5 предыдущих играх Лиги 1

Прогноз

Если у «Метца» уже нет ответственности за результат, то «Ним» нуждается в очках, чтобы покинуть зону прямого вылета. Учитывая мотивацию гостей, предлагаем поставить на победу «Нима» с форой (0) по коэффициенту 1.88 в БК Фонбет.

