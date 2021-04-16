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«Мидлсбро» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (17.04.2021)

вчера, 05:48

В 42-м туре Чемпионшипа «Мидлсбро» примет дома КПР. Предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозом на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.083.473.86
Фонбет 2.00 3.45 3.80
BetBoom 2.06 3.35 3.50

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Мидлсбро» фаворитом поединка. Победа хозяев оценивается в 2.08. На победу КПР можно поставить по коэффициенту 3.6, ничейный исход представлен коэффициентом 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 2.05. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.77. Коэффициент на исход «обе забьют» составляет 1.84.

Форма команд

«Мидлсбро» и «КПР» находятся по соседству, расстояние между ними составляет всего одно очко. «Мидлсбро» занимает 10-е место, имея в активе 57 баллов, но команда не побеждает уже четыре тура подряд. В последних турах «Мидлсбро» сыграл вничью с «Уотфордом» (1:1) и потерпел поражение от «Барнсли» (0:2).

КПР был немного удачливее в последних матчах, но пока на один балл отстаёт от «Мидлсбро». В прошлом туре КПР проиграл «Ротерхему» (1:3), а немного ранее одержал крупную победу над «Шеффилд Уэнсдей» (4:1).

Информация для ставок

  • «Мидлсбро» не может выиграть четыре матча подряд
  • КПР выиграл один из последних шести матчей на выезде
  • В трех из четырех последних матчей между командами был зафиксирован исход ТМ 2.5
  • «Мидлсбро» выиграл три из четырех последних домашних матчей с КПР

Прогноз

Обе команды играют в результативный футбол, но в статистике личных встреч чаще встречаются низовые матчи. Предполагаем, что клубы и в этот раз не смогут отличиться большим количеством забитых мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.53 1.84 2.06 1.44 3.05
1XBET 2.45 1.57 1.82 2.10 1.41 3.00
BetBoom 2.55 1.46 1.78 1.96 1.43 2.65
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 10:55
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Мидлсбро»
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