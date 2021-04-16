«Мидлсбро» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (17.04.2021)

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вчера, 05:48

В 42-м туре Чемпионшипа «Мидлсбро» примет дома КПР . Предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозом на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Мидлсбро» фаворитом поединка. Победа хозяев оценивается в 2.08. На победу КПР можно поставить по коэффициенту 3.6, ничейный исход представлен коэффициентом 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 2.05. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.77. Коэффициент на исход «обе забьют» составляет 1.84.

Форма команд

«Мидлсбро» и « КПР » находятся по соседству, расстояние между ними составляет всего одно очко. «Мидлсбро» занимает 10-е место, имея в активе 57 баллов, но команда не побеждает уже четыре тура подряд. В последних турах «Мидлсбро» сыграл вничью с «Уотфордом» (1:1) и потерпел поражение от «Барнсли» (0:2).

КПР был немного удачливее в последних матчах, но пока на один балл отстаёт от «Мидлсбро». В прошлом туре КПР проиграл «Ротерхему» (1:3), а немного ранее одержал крупную победу над «Шеффилд Уэнсдей» (4:1).

Информация для ставок

«Мидлсбро» не может выиграть четыре матча подряд

КПР выиграл один из последних шести матчей на выезде

выиграл один из последних шести матчей на выезде В трех из четырех последних матчей между командами был зафиксирован исход ТМ 2.5

«Мидлсбро» выиграл три из четырех последних домашних матчей с КПР

Прогноз

Обе команды играют в результативный футбол, но в статистике личных встреч чаще встречаются низовые матчи. Предполагаем, что клубы и в этот раз не смогут отличиться большим количеством забитых мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77 можно в букмекерской конторе Мелбет.