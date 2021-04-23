«Мидлсбро» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.04.2021)

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вчера, 00:14

«Мидлсбро» сыграет против «Шеффилд Уэнсдей» в рамках очередного тура Чемпионшипа 24 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Мидлсбро». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.25. Еще одна актуальная ставка на игру — победа «Шеффилда» за 3.45.

Форма команд

«Мидлсбро» идет на десятой строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 60 пунктов. В нынешнем сезоне у команды 17 побед, девять ничьих и 17 поражений. В последних играх «Мидлсбро» играет очень плохо и чаще теряет очки, чем набирает их. Такие выступления клуб показывает только сейчас, в целом игру «Мидлсбро» можно оценивать в положительном ключе. Команда была близка к попаданию в зону стыковых матчей за выход в АПЛ , но внезапно начала сдавать.

«Шеффилд Уэнсдей» — это один из претендентов на выбывание в низшую лигу. Команда набрала 39 баллов и идет на 23-й строчке в турнирной таблице. У клуба в активе 12 побед, девять ничьих и 22 поражения. В последних играх «Шеффилд» играет неплохо и даже имеет шансы выбраться из подвала турнирной таблицы, но для этого нужно продолжать побеждать в каждой из оставшихся игр.

Информация для ставок

«Шеффилд» не проиграл в трех матчах из последних пяти

«Мидлсбро» выиграл всего одну игру из последних пяти

У «Шеффилда» всего три победы в гостях в 21-м сыгранном матче на чужом поле в этом сезоне

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.95. Также стоит присмотреться к ставке на «тотал забитых мячей больше 2,5» по коэффициенту 2.30.

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