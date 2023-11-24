«Милан» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (25.11.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Победу «Милана» можно взять по коэффициенту 2.07. Поверить в успех «Фиорентины» любой игрок может по коэффициенту 3.7. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.55
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сегодня, 22:45
Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.02. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82.
Форма команд
«Милан» остается в лидирующей тройке, но все еще в активе имеет 23 балла, что на восемь пунктов меньше, чем у лидера «Интера». «Россонери» очень важно набирать баллы, чтобы еще больше не отпустить вперед принципиального конкурента. К тому же и подготовка к Лиге Чемпионов отбирает у коллектива силы, ведь играть на 2 фронта слишком сложно. Два последних матча «Милана» завершились ничьей с «Лечче» (2:2) и победой над «ПСЖ» в Лиге Чемпионов (2:1).
«Фиорентина» идет на шестом месте, что вполне устраивает руководство и болельщиков. Клуб из Флоренции набрал уже 20 баллов и всего на три пункта отстает от «Милана». Рассчитывать на выездную победу гостям будет непросто, но в случае победы они смогут сравняться по очкам с подопечными Пиоли. В прошлом матче «Фиорентина» обыграла на своем поле «Болонью» (2:1), а ранее переиграла «Чукарички» (1:0) в Лиге Конференций.
Информация для ставок
- «Милан» выиграл только четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Фиорентина» проиграла три матча из десяти последних на выезде
- «Милан» выиграл три из пяти последних встреч против «Фиорентины»
Прогноз
Матч обещает быть напряженным и победителя определить очень сложно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.