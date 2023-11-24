«Милан» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (25.11.2023)

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вчера, 22:09

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Победу «Милана» можно взять по коэффициенту 2.07. Поверить в успех «Фиорентины» любой игрок может по коэффициенту 3.7. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.55

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.02. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Милан» остается в лидирующей тройке, но все еще в активе имеет 23 балла, что на восемь пунктов меньше, чем у лидера «Интера». «Россонери» очень важно набирать баллы, чтобы еще больше не отпустить вперед принципиального конкурента. К тому же и подготовка к Лиге Чемпионов отбирает у коллектива силы, ведь играть на 2 фронта слишком сложно. Два последних матча «Милана» завершились ничьей с «Лечче» (2:2) и победой над « ПСЖ » в Лиге Чемпионов (2:1).

«Фиорентина» идет на шестом месте, что вполне устраивает руководство и болельщиков. Клуб из Флоренции набрал уже 20 баллов и всего на три пункта отстает от «Милана». Рассчитывать на выездную победу гостям будет непросто, но в случае победы они смогут сравняться по очкам с подопечными Пиоли. В прошлом матче «Фиорентина» обыграла на своем поле «Болонью» (2:1), а ранее переиграла «Чукарички» (1:0) в Лиге Конференций.

Информация для ставок

«Милан» выиграл только четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фиорентина» проиграла три матча из десяти последних на выезде

«Милан» выиграл три из пяти последних встреч против «Фиорентины»

Прогноз

Матч обещает быть напряженным и победителя определить очень сложно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.