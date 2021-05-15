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«Милан» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.05.2021)

вчера, 21:31

В 37-м туре чемпионата Италии «Кальяри» приедет в гости к одному из лидеров этого сезона «Милану».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.435.017.69
Лига Ставок 1.38 5.40 7.80
Мелбет 1.40 5.30 8.70
1XBET 1.40 5.30 8.70
BetBoom 1.39 5.17 8.35

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Победу «Милана» можно взять по коэффициенту 1.5. Поверить в успех «Кальяри» любой игрок может по коэффициенту 7.5. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет можно по 4.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Милан» за два тура до финиша делит второе место с «Аталантой». Команда понимает, что еще не гарантировала себе Лигу чемпионов, так как на пятки наступает «Ювентус», находящийся на пятой строчке в таблице. Подопечные Стефано Пиоли не расслабляются. В последних двух турах команда разобралась с двумя туринскими коллективами, разгромно обыграв «Ювентус» (3:0) и «Торино» (7:0).

«Кальяри» еще на сто процентов не гарантировал себе «спасение», но за два тура до конца находится на достаточно комфортных пяти пунктах отрыва от зоны вылета. Неплохая беспроигрышная серия на финише, в частности ничья с «Фиорентиной» (0:0) и победа над «Беневенто» (3:1), гарантировала команде относительно спокойную жизнь в последних турах.

Информация для ставок

• «Милан» выиграл всего два раза в последних девяти домашних поединках
• Четыре из пяти крайних матчей между командами закончились исходом «обе забьют — нет»
• «Кальяри» не проигрывает шесть матчей в чемпионате
• «Милан» выиграл четыре из пяти последних игр против «Кальяри»

Прогноз

«Милан» борется за второе место в Серии А, поэтому команда максимально мотивирована на результат. Рекомендуем сделать ставку на хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.61 1.92 2.05
Лига Ставок 2.45 1.56 1.93 1.88
Мелбет 2.39 1.55
1XBET 2.39 1.55
BetBoom 4.33 1.24 2.51 1.56 1.96 1.90
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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:29
Победа хозяев
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