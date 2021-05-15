«Милан» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.05.2021)

В 37-м туре чемпионата Италии «Кальяри» приедет в гости к одному из лидеров этого сезона «Милану».
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Победу «Милана» можно взять по коэффициенту 1.5. Поверить в успех «Кальяри» любой игрок может по коэффициенту 7.5. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет можно по 4.9.
Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Милан» за два тура до финиша делит второе место с «Аталантой». Команда понимает, что еще не гарантировала себе Лигу чемпионов, так как на пятки наступает «Ювентус», находящийся на пятой строчке в таблице. Подопечные Стефано Пиоли не расслабляются. В последних двух турах команда разобралась с двумя туринскими коллективами, разгромно обыграв «Ювентус» (3:0) и «Торино» (7:0).
«Кальяри» еще на сто процентов не гарантировал себе «спасение», но за два тура до конца находится на достаточно комфортных пяти пунктах отрыва от зоны вылета. Неплохая беспроигрышная серия на финише, в частности ничья с «Фиорентиной» (0:0) и победа над «Беневенто» (3:1), гарантировала команде относительно спокойную жизнь в последних турах.
Информация для ставок
• «Милан» выиграл всего два раза в последних девяти домашних поединках
• Четыре из пяти крайних матчей между командами закончились исходом «обе забьют — нет»
• «Кальяри» не проигрывает шесть матчей в чемпионате
• «Милан» выиграл четыре из пяти последних игр против «Кальяри»
Прогноз
«Милан» борется за второе место в Серии А, поэтому команда максимально мотивирована на результат. Рекомендуем сделать ставку на хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5.