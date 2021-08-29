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«Милан» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии А (29.08.2021)

сегодня, 11:13

В матче второго тура чемпионата Италии нас ждет игра «Милана» и «Кальяри».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.454.917.46
Фонбет 1.52 4.50 7.00
Мелбет 1.50 4.64 7.30
1XBET 1.54 4.54 6.95
BetBoom 1.52 4.42 6.76

Ставки букмекеров

Явным фаворитом букмекеры в этой игре выделяют «Милан», поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.43 в БК Мелбет. Взять победу «Кальяри» можно по коэффициенту 7.7, в случае ничьи зайдет коэффициент 4.75.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.32. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Милан» входил в сезон выездным поединком с «Сампдорией». Игра получилась достаточно боевой с равными шансами на успех, но более удачливым все же оказался миланский клуб. Забив гол, команде удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности и победить (1:0).

«Кальяри» взял старт в Кубке Италии, где на стадии 1/32 финала сразился с «Пизой» и смог без проблем пройти в следующий раунд (3:1). Далее последовала игра чемпионата, где после неудачного первого тайма со «Специей» удалось переломить ход встречи и оформить боевую ничью (2:2).

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Милана», который недавно подписал форварда «Монако», составляет 11 матчей (без учета серии пенальти)
• «Кальяри» одержал три победы в последних девяти играх
• Последняя очная встреча завершилась нулевой ничьей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Милана» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.57 1.98 2.10
Мелбет 2.25 1.75
1XBET 2.26 1.74
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сегодня в 12:39
Футбольный клуб «Милан» выиграет матч.
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