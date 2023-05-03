«Милан» — «Кремонезе». Прогноз на матч Серии А (03.05.2023)

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вчера, 09:18

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.32. В то время на победу гостей коэффициент составляет 10.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 5.2.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Милан» готовится к полуфиналу Лиги чемпионов, но и в Серии А у коллектива есть незаконченные дела. Клуб занимает пятое место с 57 баллами, и он делит три места с «Ромой» и «Интером» в борьбе за топ-4 в Италии. Домашний поединок с аутсайдером турнирной таблицы станет хорошей возможностью добиться победы и попытаться оторваться у конкурентов. В прошлом туре «Милан» сыграл вничью с «Ромой» (1:1), а ранее переиграл «Лечче» (2:0).

«Кремонезе» заметно прибавил в последние два месяца, однако шансы сохранить свое место в Серии А остаются минимальными. Коллектив идет на предпоследнем месте с 20 баллами и отстает на семь очков от ближайших конкурентов. В выездной встрече с «Миланом» будет сложно рассчитывать на победу, но при любом результате гости получат бесценный опыт в игре с полуфиналистом Лиги чемпионов. Два последних матча «Кремонезе» завершились ничьими с «Вероной» (1:1) и «Фиорентиной» (0:0).

Информация для ставок

«Милан» проиграл лишь один поединок из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кремонезе» выиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

«Милан» выиграл у «Кремонезе» всего два матча из пяти последних

Прогноз

«Милан» играет на своем поле и настроен на победу, которая помогла бы упрочнить позиции клуба. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97.