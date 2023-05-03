«Милан» — «Кремонезе». Прогноз на матч Серии А (03.05.2023)

Ставки букмекеров
«Милан» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.32. В то время на победу гостей коэффициент составляет 10.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 5.2.
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1 : 1
завершен
вчера, 22:00
Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.05.
Форма команд
«Милан» готовится к полуфиналу Лиги чемпионов, но и в Серии А у коллектива есть незаконченные дела. Клуб занимает пятое место с 57 баллами, и он делит три места с «Ромой» и «Интером» в борьбе за топ-4 в Италии. Домашний поединок с аутсайдером турнирной таблицы станет хорошей возможностью добиться победы и попытаться оторваться у конкурентов. В прошлом туре «Милан» сыграл вничью с «Ромой» (1:1), а ранее переиграл «Лечче» (2:0).
«Кремонезе» заметно прибавил в последние два месяца, однако шансы сохранить свое место в Серии А остаются минимальными. Коллектив идет на предпоследнем месте с 20 баллами и отстает на семь очков от ближайших конкурентов. В выездной встрече с «Миланом» будет сложно рассчитывать на победу, но при любом результате гости получат бесценный опыт в игре с полуфиналистом Лиги чемпионов. Два последних матча «Кремонезе» завершились ничьими с «Вероной» (1:1) и «Фиорентиной» (0:0).
Информация для ставок
- «Милан» проиграл лишь один поединок из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Кремонезе» выиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Милан» выиграл у «Кремонезе» всего два матча из пяти последних
Прогноз
«Милан» играет на своем поле и настроен на победу, которая помогла бы упрочнить позиции клуба. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97.