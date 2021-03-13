«Милан» — «Наполи. Прогноз на матч Серии А (14.03.2021)

В 27-м туре чемпионата Италии «Наполи» приедет в гости к «Милану». Предлагаем прогноз, и обзор ставок у букмекеров на встречу, которая состоится 14 марта 2021 года.
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сегодня, 22:45
Ставки букмекеров
Букмекеры не определились с фаворитом данного противостояния и коэффициент на победу каждой команды составляет 2.75. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 3.25
Форма команд
«Наполи» играет достаточно стабильно в последнее время, набирает очки с постоянной регулярностью. Команда занимает шестое место, а в ее активе 47 очков. До зоны Лиги Чемпионов всего пять очков, коллектив из Неаполя вполне может их отыграть. В последних двух турах «Наполи» обыграл «Болонью» (3:1) и разошелся миром с «Сассуоло» (3:3).
«Милан» вновь вышел на победный путь, в последних трех матчах Серии А набрал семь очков. В прошлом туре «Милан» обыграл на выезде «Верону», а немного ранее сыграл вничью с «Удинезе».
Информация для ставок
- «Милан» не проигрывает пять матчей подряд во всех турнирах.
- «Наполи» выиграл всего четыре матча из последних десяти во всех турнирах.
- Три из пяти последних матчей между командами закончились ничейным результатом.
Прогноз
Оба клуба находятся в хорошей форме и готовы бороться за очки. Считаем, что «Наполи» будет выглядеть более свежим, ведь «Милан» провел тяжелую игру с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Сделать ставку на победу «Наполи» с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.93.
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