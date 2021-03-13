«Милан» — «Наполи. Прогноз на матч Серии А (14.03.2021)

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вчера, 20:57

В 27-м туре чемпионата Италии «Наполи» приедет в гости к «Милану». Предлагаем прогноз, и обзор ставок у букмекеров на встречу, которая состоится 14 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры не определились с фаворитом данного противостояния и коэффициент на победу каждой команды составляет 2.75. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 3.25

Форма команд

«Наполи» играет достаточно стабильно в последнее время, набирает очки с постоянной регулярностью. Команда занимает шестое место, а в ее активе 47 очков. До зоны Лиги Чемпионов всего пять очков, коллектив из Неаполя вполне может их отыграть. В последних двух турах «Наполи» обыграл «Болонью» (3:1) и разошелся миром с «Сассуоло» (3:3).

«Милан» вновь вышел на победный путь, в последних трех матчах Серии А набрал семь очков. В прошлом туре «Милан» обыграл на выезде «Верону», а немного ранее сыграл вничью с «Удинезе».

Информация для ставок

«Милан» не проигрывает пять матчей подряд во всех турнирах.

«Наполи» выиграл всего четыре матча из последних десяти во всех турнирах.

Три из пяти последних матчей между командами закончились ничейным результатом.

Прогноз

Оба клуба находятся в хорошей форме и готовы бороться за очки. Считаем, что «Наполи» будет выглядеть более свежим, ведь «Милан» провел тяжелую игру с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Сделать ставку на победу «Наполи» с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.93.

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