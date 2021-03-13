ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Милан» — «Наполи. Прогноз на матч Серии А (14.03.2021)

вчера, 20:57

В 27-м туре чемпионата Италии «Наполи» приедет в гости к «Милану». Предлагаем прогноз, и обзор ставок у букмекеров на встречу, которая состоится 14 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.10 1.86
Лига ставок 2.03 1.79
BetBoom 2.04 1.83

Ставки букмекеров

Букмекеры не определились с фаворитом данного противостояния и коэффициент на победу каждой команды составляет 2.75. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 3.25

Форма команд

«Наполи» играет достаточно стабильно в последнее время, набирает очки с постоянной регулярностью. Команда занимает шестое место, а в ее активе 47 очков. До зоны Лиги Чемпионов всего пять очков, коллектив из Неаполя вполне может их отыграть. В последних двух турах «Наполи» обыграл «Болонью» (3:1) и разошелся миром с «Сассуоло» (3:3).

«Милан» вновь вышел на победный путь, в последних трех матчах Серии А набрал семь очков. В прошлом туре «Милан» обыграл на выезде «Верону», а немного ранее сыграл вничью с «Удинезе».

Информация для ставок

  • «Милан» не проигрывает пять матчей подряд во всех турнирах.
  • «Наполи» выиграл всего четыре матча из последних десяти во всех турнирах.
  • Три из пяти последних матчей между командами закончились ничейным результатом.

Прогноз

Оба клуба находятся в хорошей форме и готовы бороться за очки. Считаем, что «Наполи» будет выглядеть более свежим, ведь «Милан» провел тяжелую игру с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Сделать ставку на победу «Наполи» с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.93.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.10 1.86
Лига ставок 2.03 1.79
BetBoom 2.04 1.83
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:17
Милан не проиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100