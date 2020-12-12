«Милан» — «Парма». Прогноз на матч чемпионата Италии (13.12.2020)

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сегодня, 03:09

В одиннадцатом туре Серии А «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» сыграет против «Пармы». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот матч.

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Бетсити для ставок на основные исходы этого поединка предложены такие коэффициенты: победу «Милана» можно сыграть за 1.34, успех «Пармы» идет с котировкой 10.00. Заключить пари на то, что команды сыграют вничью, предлагается с отметкой 5.95.

Согласно оценкам букмекеров, на двоих команды забьют минимум три гола. Ставки с условием ТБ (2,5) принимаются с коэффициентом 1.53, ТМ (2,5) – 2.50.

Форма команд

«Милан» единолично лидирует в турнирной таблице Серии A. Команда Стефано Пиоли одержала восемь побед и два раза сыграла вничью, набрав 26 баллов. В прошлом туре чемпионата «россонери» обыграли в гостях «Сампдорию» (2:1).

Также «Милан» успешно выступил на групповой стадии Лиги Европы, заняв первое место в квартете. В четверг итальянский клуб минимально обыграл в гостях «Спарту» (1:0).

«Парме» пока похвастаться нечем. В десяти турах «крестоносцы» одержали две победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения. 6 декабря команда не сумела обыграть дома «Беневенто» (0:0), а перед этим отметилась гостевой победой над аутсайдером «Дженоа» (2:1). С десятью набранными очками гости располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице.

Информация для ставок

В 11 прошлых гостевых матчах «Пармы» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Милан» забивал минимум два гола в 12 прошлых поединках чемпионата Италии

«Милан» не проигрывал в 22 последних матчах Серии A

В 7 из 8 предыдущих матчах «Милана» в чемпионате забивалось минимум три гола

Прогноз

От ставок в пользу «Милана» в этом матче лучше воздержаться. Команда Пиоли играет в плотном графике и не всегда успевает восстанавливаться в физическом плане.