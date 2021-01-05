«Милан» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии A (06.01.2021)

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05 января 2021, 21:44

Центральный матч очередного тура чемпионата Италии пройдет на стадионе «Сан-Сиро», где сыграют «Милан» и «Ювентус». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая состоится 6 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом встречи букмекеры считают «Ювентус». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.41. За успех «Милана» БК Бетсити предложила котировку 3.20, а ничья идет за 3.44.

Больше шансов аналитики отводят на то, что команды сыграют результативно в атаке. Исход ТБ (2,5) можно сыграть за 1.80, ТМ(2,5) – 2.18.

Форма команд

«Милан» выиграл три последних матча в чемпионате Италии. Команда Стефано Пиоли сохранила позицию лидера в турнирной таблице, но «Интер» подобрался на расстояние одного очка.

«Россонери» успешно провели матчи против «Сассуоло» (2:1) и «Лацио» (3:2), а в прошлом туре легко победили в гостях «Беневенто» со счетом 2:0. В семи домашних играх чемпионата «Милан» не проигрывал – четыре победы и три ничьи.

«Ювентус» много очков растерял в текущей кампании Серии A. Перед короткой паузой клуб из Турина крупно уступил на своем поле «Фиорентине» (0:3). В предыдущем туре подопечные Андреа Пирло легко победили дома «Удинезе».

Сейчас «Старая синьора» занимает пятую позицию в турнирной таблице. В семи гостевых встречах «Ювентус» одержал три виктории и четыре раза делил очки с соперниками.

Информация для ставок

«Милан» забивал минимум два гола в 17 прошлых матчах чемпионата

Серия без поражений «Милана» в Серии A длится 27 матчей

«Ювентус» не проигрывал в 13 из 14 прошлых поединков чемпионата

«Милан» не проигрывал «Ювентусу» в трех предыдущих очных встречах – одна победа и две ничьи

Прогноз

Результат предстоящего матча внесет коррективы в распределение команд в верхней части турнирной таблицы. «Милан», в случае поражения, рискует потерять статус лидерства, а «Ювентус» может подняться в первую тройку.

Вероятнее всего, соперники не будут идти на излишние риски, а больше внимания уделят обороне. Предлагаем аккуратную ставку на ТМ(3) с коэффициентом 1.66.

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