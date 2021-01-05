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«Милан» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии A (06.01.2021)

05 января 2021, 21:44

Центральный матч очередного тура чемпионата Италии пройдет на стадионе «Сан-Сиро», где сыграют «Милан» и «Ювентус». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая состоится 6 января 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.893.322.52
Fonbet Live! 24.00 5.40 1.20
Мелбет 3.81 3.48 2.08
Лига ставок 3.45 3.45 2.27

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом встречи букмекеры считают «Ювентус». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.41. За успех «Милана» БК Бетсити предложила котировку 3.20, а ничья идет за 3.44.

Больше шансов аналитики отводят на то, что команды сыграют результативно в атаке. Исход ТБ(2,5) можно сыграть за 1.80, ТМ(2,5) – 2.18.

Форма команд

«Милан» выиграл три последних матча в чемпионате Италии. Команда Стефано Пиоли сохранила позицию лидера в турнирной таблице, но «Интер» подобрался на расстояние одного очка.

«Россонери» успешно провели матчи против «Сассуоло» (2:1) и «Лацио» (3:2), а в прошлом туре легко победили в гостях «Беневенто» со счетом 2:0. В семи домашних играх чемпионата «Милан» не проигрывал – четыре победы и три ничьи.

«Ювентус» много очков растерял в текущей кампании Серии A. Перед короткой паузой клуб из Турина крупно уступил на своем поле «Фиорентине» (0:3). В предыдущем туре подопечные Андреа Пирло легко победили дома «Удинезе».

Сейчас «Старая синьора» занимает пятую позицию в турнирной таблице. В семи гостевых встречах «Ювентус» одержал три виктории и четыре раза делил очки с соперниками.

Информация для ставок

  • «Милан» забивал минимум два гола в 17 прошлых матчах чемпионата
  • Серия без поражений «Милана» в Серии A длится 27 матчей
  • «Ювентус» не проигрывал в 13 из 14 прошлых поединков чемпионата
  • «Милан» не проигрывал «Ювентусу» в трех предыдущих очных встречах – одна победа и две ничьи

Прогноз

Результат предстоящего матча внесет коррективы в распределение команд в верхней части турнирной таблицы. «Милан», в случае поражения, рискует потерять статус лидерства, а «Ювентус» может подняться в первую тройку.

Вероятнее всего, соперники не будут идти на излишние риски, а больше внимания уделят обороне. Предлагаем аккуратную ставку на ТМ(3) с коэффициентом 1.66.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Лацио» — «Фиорентина».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.893.322.52
Fonbet Live! 24.00 5.40 1.20
Мелбет 3.81 3.48 2.08
Лига ставок 3.45 3.45 2.27
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sv_1969
sv_1969
05 января в 22:13
Милан не проиграет
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