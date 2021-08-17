«Миллуолл» — «Фулхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2021)

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вчера, 11:14

«Миллуолл» встретится с «Фулхэмом» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представляют котировки на матч, который пройдет в Англии.

Ставки букмекеров

Букмекеры выбрали своего фаворита, это «Фулхэм». Поставить на успех «дачников» можно по коэффициенту 2.25, ничейный исход оценивается коэффициентом 3.20, а победа хозяев поля по 3.40.

Форма команд

«Фулхэм» неплохо стартовал в нынешнем сезоне Чемпионшипа. Клуб набрал четыре балла и расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе команды — одна победа, одна ничья и ни одного поражения. Клуб за два матча забил шесть мячей и пропустил всего два гола.

«Миллуолл» не может похвастаться хорошей игрой. Команда набрала два пункта и находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — две ничьих. Команда в нынешнем сезоне забила два гола и пропустила столько же мячей в свои ворота.

Информация для ставок

● «Фулхэм» не проигрывает три матча подряд

● «Миллуолл» не проигрывает пять игр кряду

● «Фулхэм» забил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Фулхэм» и «Миллуолл» находятся в хорошей форме и этот матч совершенно точно нельзя назвать простым. Стоит рискнуть и сделать ставку на то, что оба клуба забьют в поединке и победит «Фулхэм» по коэффициенту 4.80.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Брондбю» в матче с «Зальцбургом».