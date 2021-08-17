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«Миллуолл» — «Фулхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2021)

вчера, 11:14

«Миллуолл» встретится с «Фулхэмом» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представляют котировки на матч, который пройдет в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.853.162.21
Мелбет 3.96 3.17 2.16
1XBET 3.50 3.15 2.28
BetBoom 3.45 3.00 2.24

Ставки букмекеров

Букмекеры выбрали своего фаворита, это «Фулхэм». Поставить на успех «дачников» можно по коэффициенту 2.25, ничейный исход оценивается коэффициентом 3.20, а победа хозяев поля по 3.40.

Форма команд

«Фулхэм» неплохо стартовал в нынешнем сезоне Чемпионшипа. Клуб набрал четыре балла и расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе команды — одна победа, одна ничья и ни одного поражения. Клуб за два матча забил шесть мячей и пропустил всего два гола.

«Миллуолл» не может похвастаться хорошей игрой. Команда набрала два пункта и находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — две ничьих. Команда в нынешнем сезоне забила два гола и пропустила столько же мячей в свои ворота.

Информация для ставок

● «Фулхэм» не проигрывает три матча подряд

● «Миллуолл» не проигрывает пять игр кряду

● «Фулхэм» забил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Фулхэм» и «Миллуолл» находятся в хорошей форме и этот матч совершенно точно нельзя назвать простым. Стоит рискнуть и сделать ставку на то, что оба клуба забьют в поединке и победит «Фулхэм» по коэффициенту 4.80.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Брондбю» в матче с «Зальцбургом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.67 1.65 2.34
Мелбет 1.70 2.21
1XBET 2.55 1.58
BetBoom 2.08 1.68 1.57 2.28 1.29 3.30
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Все комментарии
9gnbxahwfmwe
9gnbxahwfmwe
вчера в 18:25
Футбольный клуб «Фулхэм» (Лондон) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 14:07
Гости не проиграют
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