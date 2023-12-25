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«Миллуолл» — «КПР». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2023)

вчера, 11:58
КПР

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом матче букмекеры определили хозяев. На победу «Миллуолл» можно поставить по коэффициенту 2.15. На успех «КПР» коэффициент достигает 3.65. Достаточно вероятна и ничья в этом противостоянии – коэффициент 3.2.

По мнению букмекеров, в матче будет забито немного голов. На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.35. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Миллуолл» располагается очень близко к зоне вылета и при нескольких последующих неудачах рискует туда попасть. Сейчас клуб занимает 20 место с 23 баллами и опережает нынешнего соперника на три пункта. Победа в этой игре поможет оторваться от аутсайдеров и обрести уверенность в собственных силах. В прошлом туре чемпионата «Миллуолл» сыграл вничью со «Сток Сити» (1:1).

«КПР» идет в зоне вылета и редко радует болельщиков победами. Если тренерский штаб не изменит игровой процесс и стартовый состав, то вполне вероятно, что положение клуба будет только усугубляться. В предстоящей встрече с «Миллуолл» у «КПР» будет неплохая возможность сравняться по очкам с конкурентом. Два последних матча команды завершились поражениями от «Саутгемптона» (0:1) и «Шеффилд Уэнсдей» (1:2).

Информация для ставок

  • «КПР» выиграл лишь три матча из десяти последних
  • «Миллуолл» не может выиграть уже семь домашних матчей подряд
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей
  • Три из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Миллуолл» играет на своем поле и постарается набрать максимум очков, обладая запредельной мотивацией на эту встречу. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 14:15
В этом матче будет ничья.
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