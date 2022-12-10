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«Миллуолл» — «Уиган Атлетик». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.12.2022)

вчера, 11:12
Миллуолл

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Миллуолл» фаворитом этого противостояния. Сыграть победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.93. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 3.42, а победа «Уиган Атлетик» идет по цене 4.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.923.454.61
Лига Ставок 1.86 3.45 4.30
Мелбет 1.91 3.54 4.16
1XBET 1.98 3.34 4.16

Аналитики компании Лига Ставок склоняются к низовому исходу поединка. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.62, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Миллуолл» находится на седьмом месте чемпионата. От зоны плей-офф команда отстает по дополнительным показателям, заработав за 21 тур 31 балл. В последнем матче лиги футболисты «Миллуолла» зафиксировали восьмое поражение, проиграв на выезде «Сандерленду» (0:3), а перед этим клуб одержал девятую победу в сезоне – на поле «Престона» (4:2).

«Уиган Атлетик» находится в зоне вылета на 22-м месте рейтинга Чемпионшипа. В 21 сыгранном матче команда допустила 10 поражений и пять раз сыграла вничью. Но в последнем поединке лиги клуб добыл шестую победу, справившись с «Блэкпулом» (2:1) на своем поле.

Информация для ставок

  • «Миллуолл» выиграл в 4 из прошлых 5 матчей лиги на своем поле
  • «Уиган Атлетик» проиграл в 4 из предыдущих 5 гостевых поединков
  • «Миллуолл» побеждал в 3 из последних 5 домашних матчей против соперника

Прогноз

В этом матче мы отдаем предпочтение «Миллуоллу», который отлично выступает дома и стабильно обыгрывает «Уиган Атлетик» на своем поле. Ставим на победу хозяев поля по коэффициенту 1.93 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.77 1.65 2.37
Лига Ставок 2.31 1.53 1.70 2.04 1.35 2.82
Мелбет 1.73 2.18
1XBET 3.62 1.31
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:05
Обе команды должны забить !
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