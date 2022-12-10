«Миллуолл» — «Уиган Атлетик». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.12.2022)

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вчера, 11:12

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Миллуолл» фаворитом этого противостояния. Сыграть победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.93. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 3.42, а победа «Уиган Атлетик» идет по цене 4.20.

Аналитики компании Лига Ставок склоняются к низовому исходу поединка. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.62, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Миллуолл» находится на седьмом месте чемпионата. От зоны плей-офф команда отстает по дополнительным показателям, заработав за 21 тур 31 балл. В последнем матче лиги футболисты «Миллуолла» зафиксировали восьмое поражение, проиграв на выезде «Сандерленду» (0:3), а перед этим клуб одержал девятую победу в сезоне – на поле «Престона» (4:2).

«Уиган Атлетик» находится в зоне вылета на 22-м месте рейтинга Чемпионшипа. В 21 сыгранном матче команда допустила 10 поражений и пять раз сыграла вничью. Но в последнем поединке лиги клуб добыл шестую победу, справившись с «Блэкпулом» (2:1) на своем поле.

Информация для ставок

«Миллуолл» выиграл в 4 из прошлых 5 матчей лиги на своем поле

«Уиган Атлетик» проиграл в 4 из предыдущих 5 гостевых поединков

«Миллуолл» побеждал в 3 из последних 5 домашних матчей против соперника

Прогноз

В этом матче мы отдаем предпочтение «Миллуоллу», который отлично выступает дома и стабильно обыгрывает «Уиган Атлетик» на своем поле. Ставим на победу хозяев поля по коэффициенту 1.93 в БК Лига Ставок.