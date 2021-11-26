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«Минай» — «Динамо». Прогноз на матч УПЛ (27.11.2021)

26 ноября 2021, 23:44

В 16-м туре УПЛ «Динамо» отправляется в Закарпатье и сразится там с «Минаем». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот интригующий поединок.

Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Минай
Динамо
0 : 2
завершен
27 ноября 2021, 15:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
20.267.221.14
Мелбет 25.00 8.10 1.12
1XBET 25.00 8.30 1.12
BetBoom 28.00 7.30 1.14

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Мелбет больше шансов на победу в этом матче у «Динамо», ставки на победу которого с форой (-2) принимают по коэффициенту 1.7. Сделать прогноз на сенсационную победу «Миная» можно по 22, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 8.2

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.53, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.5. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 3.4.

Форма команд

«Минай» среди недели проводил перенесенный матч третьего тура с «Колосом» и не сумел отстоять победный результат, пропустив на последних минутах и завершив игру со счетом (1:1). Два предыдущих тура команда также заканчивала вничью с одинаковым счетом (2:2) с «Ингульцом» и «Львовом».

«Динамо» во вторник сражалось в Лиге чемпионов на своем поле против «Баварии». Киевлянам удалось во втором тайме показать футбол приличного уровня, но этого оказалось мало даже для ничейного результата, на табло было зафиксировано поражение (1:2). В чемпионате подопечные Мирчи Луческу идут уверенно, в последнем туре без проблем разгромили «Черноморец» (6:1).

Информация для ставок

  • Ничейная серия «Миная» составляет три поединка
  • «Динамо» проиграло три из четырех последних матчей
  • Четыре минувших очных встречи завершились сухими победами «Динамо»
  • «Минай» пропускает минимум по два мяча в пяти из шести крайних игр

Прогноз

Конечно, мы увидим игру с явным преимуществом гостевой команды, которая создаст много моментов у ворот своего соперника и оформит необходимый для себя результат. Сделать ставку на победу «Динамо» с форой (-2) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.53 1.94 1.84
Мелбет 2.40 1.53
1XBET 2.05 1.82
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Gahi
Gahi
27 ноября в 07:43
Победа команды Динамо в этом матче. Удачи
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