«Минай» — «Динамо». Прогноз на матч УПЛ (27.11.2021)

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26 ноября 2021, 23:44

В 16-м туре УПЛ «Динамо» отправляется в Закарпатье и сразится там с «Минаем». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот интригующий поединок.

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Мелбет больше шансов на победу в этом матче у «Динамо», ставки на победу которого с форой (-2) принимают по коэффициенту 1.7. Сделать прогноз на сенсационную победу «Миная» можно по 22, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 8.2

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.53, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.5. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 3.4.

Форма команд

«Минай» среди недели проводил перенесенный матч третьего тура с «Колосом» и не сумел отстоять победный результат, пропустив на последних минутах и завершив игру со счетом (1:1). Два предыдущих тура команда также заканчивала вничью с одинаковым счетом (2:2) с «Ингульцом» и «Львовом».

«Динамо» во вторник сражалось в Лиге чемпионов на своем поле против «Баварии». Киевлянам удалось во втором тайме показать футбол приличного уровня, но этого оказалось мало даже для ничейного результата, на табло было зафиксировано поражение (1:2). В чемпионате подопечные Мирчи Луческу идут уверенно, в последнем туре без проблем разгромили «Черноморец» (6:1).

Информация для ставок

Ничейная серия «Миная» составляет три поединка

«Динамо» проиграло три из четырех последних матчей

Четыре минувших очных встречи завершились сухими победами «Динамо»

«Минай» пропускает минимум по два мяча в пяти из шести крайних игр

Прогноз

Конечно, мы увидим игру с явным преимуществом гостевой команды, которая создаст много моментов у ворот своего соперника и оформит необходимый для себя результат. Сделать ставку на победу «Динамо» с форой (-2) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.