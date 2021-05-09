«Минай» — «Ворскла». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (09.05.2021)

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вчера, 13:50

В 26-м туре чемпионата Украины полтавская «Ворскла» сыграет с футбольным клубом «Минай».

Ставки букмекеров

Матч не лишен интриги, гостям крайне нужна победа, а потому котировки букмекерской конторы Мелбет выглядят следующим образом: на победу гостей можно взять коэффициент 1.3, в случае сенсационной победы хозяев зайдет коэффициент 11.00, а ничья порадует коэффициентом 5.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.35.

Форма команд

Проблемы «Миная» с результатами продолжаются: затяжные серии без побед, где четыре последних матча были проиграны всухую. Все это подкрепляется еще и проблемами с составом, особенно в атаке. В прошлом туре закарпатский коллектив окончательно попрощался с высшим дивизионом, проиграв «Шахтеру» (0:4), а еще туром ранее уступил «Заре» (0:1).

«Ворскла» после фееричной победы над «Зарей» попала в небольшую игровую яму, после дважды бесславно проиграли – «Колосу» (0:3) и «Динамо» (1:5). Но Юрий Максимов не из тех, кто опустит руки и сложит оружие, его команда билась до конца в последней игре с «Десной», но победу не удержали, сыграв вничью (1:1). Еврокубки все еще реальны, а потому здесь нужны только три очка.

Информация для ставок

• «Минай» проиграл пять из шести последних матчей в чемпионате

• Закарпатский клуб не может поразить ворота своих соперников в девяти из десяти крайних противостояний в турнире

• Игра первого круга завершилась ничьей (1:1)

• «Ворскла» пропускает в шести последних поединках чемпионата

Прогноз

«Минай» со своими проблемами, скорее всего, не сможет противостоять более именитому сопернику, а потому ожидаем здесь уверенную победу номинальных гостей. Рекомендуем сделать ставку на победу «Ворсклы» с форой -1.5 по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.