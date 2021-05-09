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«Минай» — «Ворскла». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (09.05.2021)

вчера, 13:50

В 26-м туре чемпионата Украины полтавская «Ворскла» сыграет с футбольным клубом «Минай».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 8.00 5.00 1.36
Мелбет 9.92 5.23 1.31
1XBET 9.40 5.30 1.32
BetBoom 9.90 5.10 1.29

Ставки букмекеров

Матч не лишен интриги, гостям крайне нужна победа, а потому котировки букмекерской конторы Мелбет выглядят следующим образом: на победу гостей можно взять коэффициент 1.3, в случае сенсационной победы хозяев зайдет коэффициент 11.00, а ничья порадует коэффициентом 5.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.35.

Форма команд

Проблемы «Миная» с результатами продолжаются: затяжные серии без побед, где четыре последних матча были проиграны всухую. Все это подкрепляется еще и проблемами с составом, особенно в атаке. В прошлом туре закарпатский коллектив окончательно попрощался с высшим дивизионом, проиграв «Шахтеру» (0:4), а еще туром ранее уступил «Заре» (0:1).

«Ворскла» после фееричной победы над «Зарей» попала в небольшую игровую яму, после дважды бесславно проиграли – «Колосу» (0:3) и «Динамо» (1:5). Но Юрий Максимов не из тех, кто опустит руки и сложит оружие, его команда билась до конца в последней игре с «Десной», но победу не удержали, сыграв вничью (1:1). Еврокубки все еще реальны, а потому здесь нужны только три очка.

Информация для ставок

• «Минай» проиграл пять из шести последних матчей в чемпионате
• Закарпатский клуб не может поразить ворота своих соперников в девяти из десяти крайних противостояний в турнире
• Игра первого круга завершилась ничьей (1:1)
• «Ворскла» пропускает в шести последних поединках чемпионата

Прогноз

«Минай» со своими проблемами, скорее всего, не сможет противостоять более именитому сопернику, а потому ожидаем здесь уверенную победу номинальных гостей. Рекомендуем сделать ставку на победу «Ворсклы» с форой -1.5 по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.13 1.66 1.69 2.10
1XBET 3.00 1.36 1.91 1.95 1.60 2.26
BetBoom 3.25 1.29 2.07 1.67 1.62 2.15
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