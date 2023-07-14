«Миннесота» — «Лос-Анджелес». Прогноз на матч МЛС (16.07.2023)

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вчера, 19:39

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Лос-Анджелес», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. Сделать выбор в пользу гостей можно за 2.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Миннесота» находится в шаге от зоны плей-офф, но не оставляет надежды вернуться в первую девятку чемпионата США , а вернее его западной конференции. В активе клуба 27 баллов, но отстает на один пункт от сразу двух соперников. В предстоящей встрече с одним из лидеров конференции на своем поле хозяева постараются порадовать соперников и удивить оппонента. Два последних матча «Миннесоты» завершились крупной победой над «Хьюстон Динамо» (3:0) и разгромным поражением от «Остина» (1:4).

«Лос-Анджелес» проводит уверенный сезон и на данный момент занимает второе место в западной конференции. Коллектив смог набрать 36 баллов и отстает от лидера всего на два пункта. Тем не менее, потеря очков может отбросить команду сразу на 2 места, поэтому гостям нельзя расслабляться. В прошлом туре чемпионата США «Лос-Анджелес» без проблем переиграл «Сент-Луис Сити» (3:0), а ранее поделил очки с «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Миннесоты» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Лос-Анджелес» выиграл лишь три матча из десяти последних в МЛС

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

Предполагаем, что статистика личных встреч между этими клубами сыграет свою роль и сильнейший в этом поединке снова не будет выявляет. Предлагаем сделать ставку на ничью коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.