«Мирандес» — «Аморебьета». Прогноз на матч Сегунды (23.08.2021)

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вчера, 22:35

23 августа «Мирандес» примет «Аморебьету» в рамках второго тура Испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Мирандес». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.18. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10 и на победу гостей за 3.80.

Форма команд

«Мирандес» в этом сезоне стартовал не лучшим образом. У команды был ничейный исход в матче против «Малаги», поединок завершился со счетом 0:0. Сейчас клуб идет на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе всего один балл. В товарищеских матчах команда не запомнилась отличной игрой и мало забивала. Этот клуб может закончить сезон в середине турнирной таблицы, команда не выглядит претендентом на выход в высшую лигу.

«Аморебьета» добилась повышения в классе, но вот старт в Сегунде провалила. Клуб не набрал очков и расположился на 21-й строчке в турнирной таблице. Команда проиграла «Жироне» со счетом 0:2. В предсезонке клуб также не выглядел хорошо, можно сказать, что сейчас команда находится в плохой форме и является одним из кандидатов если не на вылет, то на борьбу в середине турнирной таблицы.

Информация для ставок

«Аморебьета» проиграла три матча из последних пяти

«Мирандес» не побеждает четыре игры кряду

«Аморебьета» пропустила восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба смотрятся ужасно в последних матчах и не могут порадовать хорошими результатами. Тем не менее это матч, в котором можно поставить на обилие забитых мячей. Команды вполне могут забить больше двух голов за игру, что уже хорошо, учитывая их уровень. Идеальная ставка — «точное количество забитых мячей в игре — три» по коэффициенту 4.20.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Хетафе» в матче с «Севильей».