«Мирандес» — «Аморебьета». Прогноз на матч Сегунды (23.08.2021)

23 августа «Мирандес» примет «Аморебьету» в рамках второго тура Испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Мирандес». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.18. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10 и на победу гостей за 3.80.
Форма команд
«Мирандес» в этом сезоне стартовал не лучшим образом. У команды был ничейный исход в матче против «Малаги», поединок завершился со счетом 0:0. Сейчас клуб идет на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе всего один балл. В товарищеских матчах команда не запомнилась отличной игрой и мало забивала. Этот клуб может закончить сезон в середине турнирной таблицы, команда не выглядит претендентом на выход в высшую лигу.
«Аморебьета» добилась повышения в классе, но вот старт в Сегунде провалила. Клуб не набрал очков и расположился на 21-й строчке в турнирной таблице. Команда проиграла «Жироне» со счетом 0:2. В предсезонке клуб также не выглядел хорошо, можно сказать, что сейчас команда находится в плохой форме и является одним из кандидатов если не на вылет, то на борьбу в середине турнирной таблицы.
Информация для ставок
- «Аморебьета» проиграла три матча из последних пяти
- «Мирандес» не побеждает четыре игры кряду
- «Аморебьета» пропустила восемь голов в последних пяти матчах
Прогноз
Оба клуба смотрятся ужасно в последних матчах и не могут порадовать хорошими результатами. Тем не менее это матч, в котором можно поставить на обилие забитых мячей. Команды вполне могут забить больше двух голов за игру, что уже хорошо, учитывая их уровень. Идеальная ставка — «точное количество забитых мячей в игре — три» по коэффициенту 4.20.
Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Хетафе» в матче с «Севильей».