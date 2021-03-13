«Мирандес» — «Эспаньол»: прогноз на матч Сегунды (13.03.2021)

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вчера, 11:38

«Мирандес» принимает «Эспаньол». Этот матч состоится в рамках 29-го тура испанской Сегунды. Клубы сыграют 13 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на этот матч: победа «Эспаньола» с коэффициентом 1.92. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ничейный исход за 3.20, а еще на победу «Мирандеса» за 4.60.

Форма команд

«Мирандес» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В актив клуба — 40 очков. В этом сезоне «Мирандес» выиграл 11 матчей, семь раз играл вничью и проиграл в десяти поединках. Клуб забил 27 голов и пропустил 26 мячей. В последних поединках у «Мирандеса» не все так хорошо, как хотелось бы этому клубу. Команда регулярно теряет очки, поэтому может потерять восьмую строчку, уступив ее «Жироне».

«Эспаньол» очень хочет вернуться в Примеру, поэтому делает для этого всё возможное. Клуб набрал 54 пункта и находится на третьей строчке в таблице. «Попугаи» выиграли 16 матчей, шесть раз играли вничью и проиграли в шести поединках нынешнего сезона. Клуб забил 40 мячей и пропустил 18 голов. Каталонцы могут попасть в Примеру двумя способами: через плей-офф и напрямую, но для второго варианта нужно взобраться на вторую строчку. В последних матчах «попугаи» хороши и часто берут очки.

Информация для ставок

● «Эспаньол» не проигрывал в пяти последних матчах

● «Мирандес» проигрывал в двух матчах из последних пяти

● «Эспаньол» забил шесть голов в последних пяти играх

Прогноз

Букмекеры предлагают ставку, что тотал голов в этом матче будет больше 1.5 с коэффициентом 1.55. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют и победит «Эспаньол» с коэффициентом 3.55.

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