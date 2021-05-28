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«Мирандес» — «Сабадель». Прогноз на матч Сегунды (30.05.2021)

вчера, 06:16

«Мирандес» примет на своем поле «Сабадель» в рамках заключительного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.433.771.84
Лига Ставок 4.30 3.65 1.81
BetBoom 4.40 3.80 1.76

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Сабадель» явным фаворитом этой встречи и предлагают коэффициент 1.79 на победу гостей. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.9. Победа «Мирандеса» представлена коэффициентом 4.3.

Форма команд

«Мирандес» набрал 54 очка и находится на девятой строчке в турнирной таблице. На счету команды 14 побед, 12 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 38 голов и пропустил 39 мячей. «Мирандес» на данный момент находится в плохой форме, одержав лишь 1 победу в последних 8 матчах.

«Сабадель» находится на 20-й строчке чемпионата с 43 баллами в активе. На счету клуба 10 побед, 13 ничьих и 18 поражений. В этом розыгрыше Сегунды команда забила 38 голов и пропустил 48 мячей. «Сабадель» продолжает показывать неубедительные результаты, но сохраняет шансы на выживание в случае успешного результата в этом матче и осечки хотя бы одного из трех вышестоящих клубов.

Информация для ставок

  • «Мирандес» не побеждает три матча подряд
  • «Сабадель» проиграл три матча из последних пяти
  • «Мирандес» забил пять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Сабаделя» и ТМ 5.5 по коэффициенту 1.82. Также можно поставить на чётный тотал матча по коэффициенту 1.9

Ранее Soccer.ru представил прогноз на другой матч испанской Сегунды «УД Логроньес» — «Лас-Пальмас».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.57 1.76 2.13
Лига Ставок 2.40 1.53 1.74 2.02
BetBoom 2.52 1.47 1.78 1.96 1.42 2.70
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STVA 1
STVA 1
вчера в 06:18
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