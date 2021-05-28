«Мирандес» — «Сабадель». Прогноз на матч Сегунды (30.05.2021)

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вчера, 06:16

«Мирандес» примет на своем поле «Сабадель» в рамках заключительного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Сабадель» явным фаворитом этой встречи и предлагают коэффициент 1.79 на победу гостей. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.9. Победа «Мирандеса» представлена коэффициентом 4.3.

Форма команд

«Мирандес» набрал 54 очка и находится на девятой строчке в турнирной таблице. На счету команды 14 побед, 12 ничьих и 15 поражений. Клуб забил 38 голов и пропустил 39 мячей. «Мирандес» на данный момент находится в плохой форме, одержав лишь 1 победу в последних 8 матчах.

«Сабадель» находится на 20-й строчке чемпионата с 43 баллами в активе. На счету клуба 10 побед, 13 ничьих и 18 поражений. В этом розыгрыше Сегунды команда забила 38 голов и пропустил 48 мячей. «Сабадель» продолжает показывать неубедительные результаты, но сохраняет шансы на выживание в случае успешного результата в этом матче и осечки хотя бы одного из трех вышестоящих клубов.

Информация для ставок

«Мирандес» не побеждает три матча подряд

«Сабадель» проиграл три матча из последних пяти

«Мирандес» забил пять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Сабаделя» и ТМ 5.5 по коэффициенту 1.82. Также можно поставить на чётный тотал матча по коэффициенту 1.9

Ранее Soccer.ru представил прогноз на другой матч испанской Сегунды «УД Логроньес» — «Лас-Пальмас».