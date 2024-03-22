«Мирандес» — «Сарагоса». Прогноз на матч Сегунды (24.03.2024)

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сегодня, 14:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Мирандес». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.7. Победа «Сарагосы» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.75.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.1. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2 мячей можно по 1.75. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.35.

Форма команд

«Мирандес» набрал лишь три пункта в последних пяти матчах чемпионата, что говорит о плохой готовности команды ко второй половине сезона. Коллектив занимает 16 место с 36 баллами и лишь на один пункт уступает нынешнему сопернику, поэтому победа позволят ему обойти «Сарагосу». Такие условия являются отличной мотивацией для хозяев. В прошлом туре Сегунды «Мирандес» разгромно проиграл на выезде «Леганесу» (0:4), а ранее одолел на своем поле «Эльденсе» (3:1).

«Сарагоса» попала в кризисную ситуацию и не может выиграть уже шесть поединков подряд. Это привело к тому, что команда опустилась на 15 место с 37 баллами и в случае поражения может упасть еще на 1-2 позиции. Гостям очень важно, как минимум не проиграть, иначе можно довести дело до зоны вылета, что станет настоящим провалом. Два последних матча «Сарагосы» завершились поражениями «Эспаньолу» (0:1) и «Вальядолиду» (0:2).

Информация для ставок

«Мирандес» уступил лишь в двух домашних матчах из последних десяти

«Сарагоса» выиграла только два поединка из десяти последних

«Мирандес» выиграл три из пяти последних матчей с «Сарагосой»

Восемь последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой нерезультативно и предпосылок к изменению ситуации не видно. Предлагаем снова поверить в этот исход и сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по ко коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.