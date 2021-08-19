«Монако» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (21.08.2021)

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вчера, 19:19

В рамках третьего тура чемпионата Франции «Монако» на домашней арене сыграет против «Ланса». Предлагаем обзор ставок букмекерских контор и прогноз на поединок.

Ставки букмекеров

Статус фаворита в предстоящей игре букмекеры вполне логично отдают хозяевам поля. Поставить на победу «Монако» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 1.79, шансы «Ланса» увезти домой три очка оцениваются котировкой 4.82. Заключить пари на ничью можно за 3.84.

В категории ставок на результативность матча букмекеры небольшое предпочтение отводят верховому исходу. Ставки на ТБ (2,5) голов идут по коэффициенту 1.89, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Начало сезона в чемпионате Франции получилось для «Монако» неудачным. Сначала княжеский клуб не смог победить дома «Нант» (1:1), а во втором туре последовало минимальное поражение в гостях от «Лорьяна» (0:1).

Отчасти неудачи команды Нико Ковача можно списать на концентрацию в квалификации Лиги чемпионов. Там «Монако» без проблем прошел «Спарту» (2:1 и 2:1), но в домашней игре плей-офф против «Шахтёра» «монегаски» уступили с минимальным счетом (0:1), тем самым существенно усугубив собственные шансы пройти в групповой этап турнира.

«Ланс» в минувшем розыгрыше Лиги 1 хорошо себя проявил. Красно-желтые долго вели борьбу за место в первой шестерке, и лишь неудачи на финише сезона лишили команду возможности выступить на европейской арене.

В новом розыгрыше чемпионата Франции «Ланс» разжился двумя очками. После гостевой ничьей против «Ренна» (1:1) последовала домашняя мировая с «Сент-Этьеном» (2:2).

Информация для ставок

В двух матчах прошлого сезона с «Монако» «Ланс» не проиграл – победа в гостях (3:0) и ничья дома (0:0)

«Монако» пропускал минимум один гол в 6 прошлых матчах на своем поле во всех турнирах

В 9 предыдущих гостевых поединках «Ланса» в Лиге 1 прошла ставка на ОБЗ

Прогноз

«Монако» очень сложно входит в сезон, показывая не тот футбол, который привыкли видеть болельщики княжеского клуба. У команды Нико Ковача есть определенные проблемы в защите, которая стабильно допускает результативные ошибки. Учитывая, что «Ланс» регулярно забивает в гостевых играх Лиги 1, предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Бетсити.