«Монако» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2023)

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вчера, 13:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Лилля» составляет 2.35 Поставить на «Монако» можно за 2.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

Недавние два поражения «Монако» очень сильно усложнили ситуацию для команды по попаданию в топ-3. Сейчас клуб занимает только четвертое место с 64 баллами и отстает на шесть пунктов от «Марселя». В свою очередь коллектив опережает «Лилль» на пять пунктов, и даже ничья поможет сохранить хозяевам преимущество над соперником. В прошлом туре «Монако» одолел на выезде «Анже» (2:1), а ранее крупно уступил «Монпелье» (0:4).

«Лилль» показывает средние результаты в последние пару месяцев, и чтобы рассчитывать на место в Лиге Европы, гостям нужны победы в оставшихся поединках. Команда набрала 59 баллов и хочет как можно выше завершить чемпионат. Матч с «Монако» является одним из самых интересных в этот игровой день и не оставит равнодушным зрителей. Два последних матча «Лилля» завершились поражением от «Реймса» (0:1) и успехом с «Аяччо» (3:0).

Информация для ставок

«Монако» выиграл лишь четыре поединка из десяти последних в чемпионате Франции

«Лилль» выиграл лишь две встречи из десяти последних поединков на выезде

«Монако» выиграл только один матч из пяти последних у «Лилля» при двух поражениях

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч между клубами будет интересным и напряженным, а поэтому зрителям вряд ли стоит ожидать большое количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.