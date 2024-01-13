«Монако» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (13.01.2024)

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вчера, 09:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 1.67. Поставить на «Реймс» можно за 4.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Монако» неплохо выглядел в своих последних матчах перед перерывом и все еще надеется вернуться в борьбу за чемпионство. На данный момент команда идет на третьем месте с набранными 33 баллами и отстает от лидера на семь пунктов. Чтобы не терять шансы на дальнейшую борьбу с « ПСЖ », хозяевам необходимо выигрывать этот поединок у непростого соперника. Два последних матча «Монако» завершились победой над «Лансом» в кубке (3:2, по пенальти) и выездным успехом с «Тулузой» в Лиге 1 (2:1).

«Реймс» старается добиваться результата в каждом матче, но достаточно много проигрывает, практически не играя вничью. Тем не менее, клуб располагается на восьмом месте с 26 баллами и всего на два пункта отстает от зоны еврокубков. Гости являются аутсайдерами в этом матче, но готовы использовать ошибки соперника, если тот их допустит. В прошлом матче кубка Франции «Реймс» обыграл «Dinan Lehon» (3:0), а в чемпионате минимально одолел «Гавр» (1:0).

Информация для ставок

«Монако» проиграл три игры из десяти последних во всех турнирах

«Реймс» не играет вничью уже девять поединков подряд

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах

Четыре из шести матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Монако» серьезно готовился к продолжению чемпионата и приложит все силы, чтобы не терять очки в ближайших поединках. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку во коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.