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«Монца» — «Читтаделла». Прогноз на плей-офф итальянской Серии В (20.05.2021)

вчера, 14:12

В ответном матче плей-офф Серии В «Читтаделла» отправится в гости к «Монце». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.923.444.44
Лига Ставок 1.76 3.60 4.70

Ставки букмекеров

БК считают, что «Монца» фаворит встречи. Поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.91, в случае победы гостей зайдет коэффициент 3.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.66.

Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.89. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.81.

Форма команд

Для «Монцы» ответный поединок, скорее всего, превращается в формальность, так как отыграть выездное поражение (0:3) в ответном матче будет очень и очень трудно. В любом случае игра на родном стадионе – это возможность продемонстрировать свою силу и показать характер, вне зависимости от итогового счета. «Монца» будет играть на победу.

«Читтаделла» проводит неплохой отрезок сезона, проиграв всего один раз за последние несколько матчей. Хорошая форма позволила команде без проблем разобраться с соперником в первом матче (3:0). Скорее всего, команда без проблем выйдет в финал плей-офф, где уже будет ждать соперник посильнее.

Информация для ставок

• «Монца» проиграла три раза в последних семи поединках
• «Читтаделла» проиграла всего один раз в последних девяти матчах
• В трех из четырех последних игр был зафиксирован результат ТБ 2.5
• В гостях «Читтаделла» выиграла один поединок из последних семи

Прогноз

«Читтаделла» будет играть на сохранение уверенной победы, добытой в первом поединке, но и «Монца» настроена дать бой сопернику. Вполне вероятно, что соперники обменяются голами в напряженной борьбе. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.81.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.07 1.44 2.00 1.89 1.57 2.59
Лига Ставок 2.90 1.38 1.94 1.80 1.55 2.36
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 16:52
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Монца»
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