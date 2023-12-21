«Монца» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (22.12.2023)

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вчера, 15:44

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Фиорентины» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.4, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.93. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.

Форма команд

«Монца» с первого сезона в Серии А зарекомендовала себя как соперника, который не будет раздавать очки и уже стала середняком турнирной таблицы. На данный момент команда заслуженно идет на 10 месте с 21 баллом и отстает от «Фиорентины» на шесть пунктов. Два последних поединка клуба завершились крупным поражением от «Милана» (0:3) и минимальной победой с «Дженоа» (1:0).

«Фиорентина» редко проигрывает в последних матчах и находится в зоне еврокубков. Коллектив расположился на шестом месте с 27 баллами и уступает «Наполи» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Предстоящий матч точно не станет легкой прогулкой для гостей, поэтому и ничья будет неплохим результатом. В прошлой игре «Фиорентина» обыграла на своем поле «Верону» (1:0), а ранее сыграла вничью с «Ференцварошем» (1:1).

Информация для ставок

«Монца» выиграла только один матч из пяти последних матчей в чемпионате

«Фиорентина» проиграла три из десяти последних выездных матчей во всех турнирах

Последние три матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Монца» будет отчаянно сопротивляться и не уйдет с поля без забитого гола. Предлагаем не рисковать и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.