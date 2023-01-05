«Монца» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (07.01.2023)

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вчера, 18:24

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.57. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.4, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Монца» старается все ближе подобраться к середине турнирной таблицы Серии А и избавить себя от нервных поединков за выживание. На данный момент команда занимает 15 место с 17 баллами и отстает от 10 места всего на три пункта. В предстоящей игре с «Интером» любые набранные очки будут большим достижением хозяев. В прошлом туре «Монца» сумела вырвать ничью у «Фиорентины» (1:1), а ранее крупно уступила «Торино» в товарищеском матче (1:4).

«Интер» в прошлом туре нанес первое поражение в чемпионате «Наполи» (1:0), что должно было очень благотворно повлиять на футболистов. На данный момент миланский клуб занимает четвертое место с 33 баллами и рассчитывает подняться еще выше после нескольких туров. До игры с лидером Серии А, «Интер» обыграл в товарищеских встречах «Реджину» (2:0) и «Сассуоло» (1:0).

Информация для ставок

«Монца» выиграла лишь четыре из десяти последних поединков во всех турнирах

«Интер» одержал шесть выездных побед из десяти последних во всех турнирах

«Интер» выиграл у «Монцы» единственный на данный момент товарищеский матч (1:0)

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче у хозяев будет немного шансов на успех, а три очка все-таки уедут в город Милан. Сделать ставку на победу «Интера» можно в букмекерской компании Лига Ставок по коэффициенту 1.57.