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«Монца» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (07.01.2023)

вчера, 18:24
Интер

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.57. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.4, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.544.541.60
Мелбет 5.50 4.48 1.64

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Монца» старается все ближе подобраться к середине турнирной таблицы Серии А и избавить себя от нервных поединков за выживание. На данный момент команда занимает 15 место с 17 баллами и отстает от 10 места всего на три пункта. В предстоящей игре с «Интером» любые набранные очки будут большим достижением хозяев. В прошлом туре «Монца» сумела вырвать ничью у «Фиорентины» (1:1), а ранее крупно уступила «Торино» в товарищеском матче (1:4).

«Интер» в прошлом туре нанес первое поражение в чемпионате «Наполи» (1:0), что должно было очень благотворно повлиять на футболистов. На данный момент миланский клуб занимает четвертое место с 33 баллами и рассчитывает подняться еще выше после нескольких туров. До игры с лидером Серии А, «Интер» обыграл в товарищеских встречах «Реджину» (2:0) и «Сассуоло» (1:0).

Информация для ставок

  • «Монца» выиграла лишь четыре из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Интер» одержал шесть выездных побед из десяти последних во всех турнирах
  • «Интер» выиграл у «Монцы» единственный на данный момент товарищеский матч (1:0)

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче у хозяев будет немного шансов на успех, а три очка все-таки уедут в город Милан. Сделать ставку на победу «Интера» можно в букмекерской компании Лига Ставок по коэффициенту 1.57.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.79 1.30 2.32 1.67 1.83 2.08
Мелбет 2.28 1.74
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:00
После победы над "Наполи" у "Интера" появился хороший шанс бороться за трофей. Победа команды гостей с форой (-1) в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 19:41
Интер должен выигрывать этот матч
Гость
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