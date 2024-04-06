«Монца» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (07.04.2024)

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сегодня, 13:40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.83. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.85, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.03. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Монца» идет в середине турнирной таблицы и давно обеспечила себе место на следующий сезон. На данный момент коллектив занимает 11 позицию с 42 баллами и всего на три пункта отстает от «Наполи». Фаворитом в этой игре считается соперник, однако хозяевам вполне по силам воспользоваться его ошибками и набрать очки. Два последних матча «Монцы» завершились поражением от «Торино» (0:1) и минимальной победой над «Кальяри» (1:0).

«Наполи» играет очень неуверенно и не может выиграть уже четыре поединка подряд. Коллектив идет на восьмом месте с 45 баллами и отстает от идущей шестой «Аталанты» на пять очков. Чтобы пробиться в еврокубки гостям нужно побеждать в ближайших матчах и надеяться на осечки конкурентов. В прошлом туре «Наполи» крупно проиграл «Аталанте» (0:3), ранее поделил очки с «Интером» на выезде (1:1).

Информация для ставок

«Монца» выиграла четыре поединка из десяти последних

«Наполи» выиграл только две встречи из десяти последних матчей

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным для обеих команд, но они смогут минимум по одному разу отличиться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.