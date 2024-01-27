«Монца» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (28.01.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Монцы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.55, а победа «Сассуоло» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.
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завтра, 17:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.
Форма команд
«Монца» много проигрывает в последние пару месяцев и очень мало набирает очков в Серии А. Команда опустилась уже на 12 место с 25 баллами и обязана провести работу над ошибками под руководством главного тренера. В матче с таким же нестабильным «Сассуоло» у хозяев будет шанс улучшить турнирное положение. Два последних матча «Монцы» завершились крупным поражением от «Эмполи» (0:3) и разгромом от «Интера» (1:5).
«Сассуоло» имеет еще более сложную ситуацию, чем у нынешнего соперника и ищет пути ее решения. Коллектив идет только на 15 месте с 19 баллами и отстает на шесть пунктов от «Монцы». Клуб опережает лишь на два балла зону вылета и нуждается в очках. В игре с «Монцой» любой результат кроме поражения будет приемлемым. В прошлом туре «Сассуоло» в товарищеском матче разгромил «Виртус Верону» (5:1), а в чемпионате без шансов проиграл «Ювентусу» (0:3).
Информация для ставок
- «Монца» проиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Сассуоло» выиграл лишь два матча из десяти последних на выезде
- Команды обменялись победами в двух последних встречах между собой
Прогноз
Предполагаем, что поединок будет примерно равным, но результативным. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.