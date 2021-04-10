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«Монпелье» — «Марсель». Прогноз на матч чемпионата Франции (10.04.2021)

вчера, 07:32

«Монпелье» и «Марсель» проведут очную встречу в рамках 32-го тура Лиги 1. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.813.472.65
Лига Ставок 2.55 3.35 2.85
Фонбет Live! 100.00 5.10 1.18
BetBoom 2.51 3.40 2.81

Ставки букмекеров

Букмекеры поровну распределили шансы команд на успех в этой встрече. Поставить на победу «Монпелье» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.68. Немного выше выставлена котировка на победу «Марселя» — 2.78. Заключить пари на ничейный исход можно по коэффициенту 3.52.

Также букмекер считает, что матч не будет слишком результативным. Исход ТМ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Монпелье», набравший 45 очков, занимает восьмое место в таблице Лиги 1. «Паладины» не проигрывали в чемпионате с конца января. За это время команда одержала четыре победы и пять раз сыграла вничью. В прошлом туре Лиги 1 «Монпелье» разделил очки в гостях с «Анже» (1:1), а среди уходящей недели сегодняшние хозяева оформили выход в четвертьфинал Кубка Франции за счет гостевой победы над «Вольтижером» (1:0).

«Марсель» располагается на шестом месте таблицы, набрав 48 баллов. В пяти предыдущих играх чемпионата у южан три победы, которые они одержали во встречах с «Ренном» (1:0), «Брестом» (3:1) и «Дижоном» (2:0). Эти результаты команда Хорхе Сампаоли разбавила поражениями от «Ниццы» (0:3) и «Лилля» (0:2), а из Кубка страны «провансальцы» вылетели, проиграв скромному «Кане Руссийон» (1:2).

Информация для ставок

  • «Монпелье» не проигрывал в четырех последних домашних матчах Лиги 1 – три победы и одна ничья
  • «Марсель» не побеждал в 9 прошлых гостевых поединках чемпионата
  • В 5 из 6 прошлых домашних матчей «Монпелье» сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Последние игры в Лиге 1 «Монпелье» и «Марсель» результативно провели в атаке. Также команды обменивались забитыми голами в двух предыдущих очных встречах. Предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.48 1.92 1.99 1.49 2.79
Лига Ставок 2.85 1.43 1.92 1.89 1.53 2.50
BetBoom 2.84 1.43 1.93 1.89 1.52 2.55
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shlomo
shlomo
вчера в 08:24
Марсель не проиграет
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