«Монпелье» — «Марсель». Прогноз на матч чемпионата Франции (10.04.2021)

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вчера, 07:32

«Монпелье» и «Марсель» проведут очную встречу в рамках 32-го тура Лиги 1. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры поровну распределили шансы команд на успех в этой встрече. Поставить на победу «Монпелье» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.68. Немного выше выставлена котировка на победу «Марселя» — 2.78. Заключить пари на ничейный исход можно по коэффициенту 3.52.

Также букмекер считает, что матч не будет слишком результативным. Исход ТМ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Монпелье», набравший 45 очков, занимает восьмое место в таблице Лиги 1. «Паладины» не проигрывали в чемпионате с конца января. За это время команда одержала четыре победы и пять раз сыграла вничью. В прошлом туре Лиги 1 «Монпелье» разделил очки в гостях с «Анже» (1:1), а среди уходящей недели сегодняшние хозяева оформили выход в четвертьфинал Кубка Франции за счет гостевой победы над «Вольтижером» (1:0).

«Марсель» располагается на шестом месте таблицы, набрав 48 баллов. В пяти предыдущих играх чемпионата у южан три победы, которые они одержали во встречах с «Ренном» (1:0), «Брестом» (3:1) и «Дижоном» (2:0). Эти результаты команда Хорхе Сампаоли разбавила поражениями от «Ниццы» (0:3) и «Лилля» (0:2), а из Кубка страны «провансальцы» вылетели, проиграв скромному «Кане Руссийон» (1:2).

Информация для ставок

«Монпелье» не проигрывал в четырех последних домашних матчах Лиги 1 – три победы и одна ничья

«Марсель» не побеждал в 9 прошлых гостевых поединках чемпионата

В 5 из 6 прошлых домашних матчей «Монпелье» сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Последние игры в Лиге 1 «Монпелье» и «Марсель» результативно провели в атаке. Также команды обменивались забитыми голами в двух предыдущих очных встречах. Предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.