«Монтевидео Сити Торке» — «Пеньяроль». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (23.06.2021)

23 июня 2021 года «Монтевидео Сити Торке» примет на своем поле «Пеньяроль». Это будет поединок в рамках очередного тура чемпионата Уругвая. Матч примечателен тем, что в Уругвае сыграют два клуба из столицы страны, а это всегда интересно. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Пеньяроль». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.10 и на победу хозяев поля по коэффициенту 2.90.
Форма команд
«Монтевидео Сити» в нынешнем сезоне набрал 12 баллов. У клуба в активе четыре победы и два поражения. Команда находится на пятой строчке в турнирной таблице. В этом сезоне «Сити» забивал восемь раз и еще четыре раза пропускал. У клуба все очень хорошо в последних матчах. «Сити» своей игрой доказывает, что заслуживает находиться в топ-5 лучших клубов страны. «Монтевидео» очень хорош в защите, но с атакой есть проблемы, тем интереснее наблюдать, как развиваются события.
«Пеньяроль» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба две победы и четыре ничьих. Команда в этом сезоне еще не проигрывала. В активе клуба десять забитых мячей и три пропущенных. Команда обладает потрясающей линией защиты. В атаке у клуба все очень хорошо, «Пеньяроль» отлично играет у штрафной своих соперников. В последних поединках «Пеньяроль» показывает хорошую игру.
Информация для ставок
- «Монтевидео Сити» победил в пяти матчах кряду
- «Пеньяроль» не проигрывает семь игр кряду
- «Монтевидео Сити» забил восемь голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победе «Сити» по коэффициенту 1.50. Также можно поставить на то, что только одна команда забьет в обоих таймах по коэффициенту 2.55.
Ранее букмекеры предлагали поставить на ИТБ сборной Германии в матче со сборной Венгрии по коэффициенту 1.8.