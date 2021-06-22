«Монтевидео Сити Торке» — «Пеньяроль». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (23.06.2021)

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вчера, 22:39

23 июня 2021 года «Монтевидео Сити Торке» примет на своем поле «Пеньяроль». Это будет поединок в рамках очередного тура чемпионата Уругвая. Матч примечателен тем, что в Уругвае сыграют два клуба из столицы страны, а это всегда интересно. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Пеньяроль». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.10 и на победу хозяев поля по коэффициенту 2.90.

Форма команд

«Монтевидео Сити» в нынешнем сезоне набрал 12 баллов. У клуба в активе четыре победы и два поражения. Команда находится на пятой строчке в турнирной таблице. В этом сезоне «Сити» забивал восемь раз и еще четыре раза пропускал. У клуба все очень хорошо в последних матчах. «Сити» своей игрой доказывает, что заслуживает находиться в топ-5 лучших клубов страны. «Монтевидео» очень хорош в защите, но с атакой есть проблемы, тем интереснее наблюдать, как развиваются события.

«Пеньяроль» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба две победы и четыре ничьих. Команда в этом сезоне еще не проигрывала. В активе клуба десять забитых мячей и три пропущенных. Команда обладает потрясающей линией защиты. В атаке у клуба все очень хорошо, «Пеньяроль» отлично играет у штрафной своих соперников. В последних поединках «Пеньяроль» показывает хорошую игру.

Информация для ставок

«Монтевидео Сити» победил в пяти матчах кряду

«Пеньяроль» не проигрывает семь игр кряду

«Монтевидео Сити» забил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победе «Сити» по коэффициенту 1.50. Также можно поставить на то, что только одна команда забьет в обоих таймах по коэффициенту 2.55.

Ранее букмекеры предлагали поставить на ИТБ сборной Германии в матче со сборной Венгрии по коэффициенту 1.8.