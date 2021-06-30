«Миккелин Паллоильят» — «ПК-35». Прогноз на матч второй лиги Финляндии (30.06.21)

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вчера, 04:21

«Миккелин Паллоильят» сыграет против «ПК-35» в рамках очередного тура Первого дивизиона Финляндии. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «ПК-35». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.4. Ничейный исход котируется в 3.2. Победа «Миккелина» представлена коэффициентом 2.9.

Форма команд

«Миккелин» находится на третьей строчке в турнирной таблице с 13 набранными баллами. Команда выиграла четыре поединка, один раз сыграла вничью и проиграла три матча. На счету клуба 13 забитых и 12 пропущенных мячей. «Миккели» после неудачного отрезка из 3 поражений подряд собрался и одержал 3 последовательных победы.

«ПК-35» набрал 11 очков и расположился на 7-м месте в чемпионате, проведя на один матч меньше «Миккелина». На счету команды 3 победы, 2 ничьи и 2 поражения. В нынешнем сезоне клуб забил восемь мячей и пропустил шесть голов. «ПК-35» находится в очень хорошей форме, в 4 последних турах команда пропустила всего 1 гол.

Информация для ставок

«ПК-35» не проигрывает четыре матча кряду

«Миккелин» выиграл три матча подряд

«ПК-35» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — количество голов в матче — 2-3, по коэффициенту 1.92. Также можно сделать ставку на то, что ничейный исход будет хотя бы в одном из таймов, по коэффициенту 1.48.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.69 на победу хозяев в матче «Сантос» — «Спорт Ресифи».