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«Миккелин Паллоильят» — «ПК-35». Прогноз на матч второй лиги Финляндии (30.06.21)

вчера, 04:21

«Миккелин Паллоильят» сыграет против «ПК-35» в рамках очередного тура Первого дивизиона Финляндии. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Финляндия. Первый дивизион 2021
МП
ПК-35
- : -
матч перенесен
вчера, 18:30
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «ПК-35». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.4. Ничейный исход котируется в 3.2. Победа «Миккелина» представлена коэффициентом 2.9.

Форма команд

«Миккелин» находится на третьей строчке в турнирной таблице с 13 набранными баллами. Команда выиграла четыре поединка, один раз сыграла вничью и проиграла три матча. На счету клуба 13 забитых и 12 пропущенных мячей. «Миккели» после неудачного отрезка из 3 поражений подряд собрался и одержал 3 последовательных победы.

«ПК-35» набрал 11 очков и расположился на 7-м месте в чемпионате, проведя на один матч меньше «Миккелина». На счету команды 3 победы, 2 ничьи и 2 поражения. В нынешнем сезоне клуб забил восемь мячей и пропустил шесть голов. «ПК-35» находится в очень хорошей форме, в 4 последних турах команда пропустила всего 1 гол.

Информация для ставок

  • «ПК-35» не проигрывает четыре матча кряду
  • «Миккелин» выиграл три матча подряд
  • «ПК-35» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — количество голов в матче — 2-3, по коэффициенту 1.92. Также можно сделать ставку на то, что ничейный исход будет хотя бы в одном из таймов, по коэффициенту 1.48.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.69 на победу хозяев в матче «Сантос» — «Спорт Ресифи».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.51 1.85 2.01 1.45 2.85
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