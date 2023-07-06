«Нафтан» — «Неман». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (07.07.2023)

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вчера, 10:30

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагает коэффициент на их победу – 1.42. Поверить в успех «Нафтана» можно по коэффициенту 8. На ничью в матче можно поставить по 4.5.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9. На ТМ 2.5 коэффициент равен и также составляет 1.9.

Форма команд

«Нафтан» очень плохо выступает в нынешнем сезоне и набрал всего восемь очков. Коллектив очень мало забивает (7 мячей) и идет на 12 месте только потому, что все коллективы, которые идут сзади, имеют очковые штрафы в чемпионате Беларуси. В поединке против одного из лидеров, хозяева даже на своем стадионе имеют крайне мало шансов на успех. В прошлом туре «Нафтан» неожиданно обыграл на выезде БАТЭ (2:1), а ранее уступил на выезде «Слуцку» (1:3).

«Неман» прервал серию без поражений в чемпионате и упустил лидерство в чемпионате Беларуси. Коллектив на данный момент занимает второе место с 29 баллами и отстает от минского «Динамо» на два пункта. В игре с аутсайдером у гостей отличная возможность победить и продолжить борьбу за лидерство. В последней встрече «Неман» уступил на своем поле БАТЭ (0:1), а ранее переиграл «Барановичи» на выезде (2:0).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Немана» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Нафтан» проиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчей при одной ничьей

Прогноз

Команды имеют примерно равную статистику в личных встречах за последнее время, однако на данный момент гости гораздо сильнее и стабильнее соперника. Предлагаем сделать ставку на победу «Немана» с форой (-1) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.