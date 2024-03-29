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«Наполи» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (30.03.2024)

вчера, 09:32
Лоботка Станислав

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение неаполитанцам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Ничейный результат котируется по 3.65, а победа «Аталанты» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.82. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.

Форма команд

«Наполи» покинул Лигу чемпионов и теперь может сосредоточится на внутреннем первенстве, ведь там есть чего добиваться. Команда на данный момент идет на седьмом месте с 45 баллами и отстает на два пункта от нынешнего соперника, поэтому поединок будет чрезвычайно важным. В случае победы чемпион Италии обойдет своего конкурента на один балл. Два последних матча «Наполи» завершились ничьей с «Интером» (1:1) и поражением от «Барселоны» (1:3) в Лиге чемпионов.

«Аталанта» в последнее время выглядит не лучшим образом, однако смогла выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Тем не менее, в Серии А у команды очень сложные поединки впереди и потеря очков может серьезно опустить ее в турнирной таблице. Коллектив играет на выезде, поэтому ничья стала бы неплохим результатом, ведь она не даст «Наполи» обойти себя в турнирной таблице. В прошлом туре «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» (2:2), а в Лиге Европы обыграла «Спортинг» (2:1).

Информация для ставок

  • «Аталанта» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Пять последних домашних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»
  • Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Наполи» выиграл четыре последних встречи у «Аталанты»

Прогноз

В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника, а значит зрители увидят достаточное количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:46
В этом матче, не исключено, что команды сыграют весьма результативно - ОЗ +(2,5)Б.
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