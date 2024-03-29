«Наполи» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (30.03.2024)

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вчера, 09:32

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение неаполитанцам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Ничейный результат котируется по 3.65, а победа «Аталанты» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.82. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.

Форма команд

«Наполи» покинул Лигу чемпионов и теперь может сосредоточится на внутреннем первенстве, ведь там есть чего добиваться. Команда на данный момент идет на седьмом месте с 45 баллами и отстает на два пункта от нынешнего соперника, поэтому поединок будет чрезвычайно важным. В случае победы чемпион Италии обойдет своего конкурента на один балл. Два последних матча «Наполи» завершились ничьей с «Интером» (1:1) и поражением от «Барселоны» (1:3) в Лиге чемпионов.

«Аталанта» в последнее время выглядит не лучшим образом, однако смогла выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Тем не менее, в Серии А у команды очень сложные поединки впереди и потеря очков может серьезно опустить ее в турнирной таблице. Коллектив играет на выезде, поэтому ничья стала бы неплохим результатом, ведь она не даст «Наполи» обойти себя в турнирной таблице. В прошлом туре «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» (2:2), а в Лиге Европы обыграла «Спортинг» (2:1).

Информация для ставок

«Аталанта» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

Пять последних домашних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Наполи» выиграл четыре последних встречи у «Аталанты»

Прогноз

В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника, а значит зрители увидят достаточное количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.