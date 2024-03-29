«Наполи» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (30.03.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение неаполитанцам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Ничейный результат котируется по 3.65, а победа «Аталанты» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.5.
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сегодня, 14:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.82. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по за 2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.
Форма команд
«Наполи» покинул Лигу чемпионов и теперь может сосредоточится на внутреннем первенстве, ведь там есть чего добиваться. Команда на данный момент идет на седьмом месте с 45 баллами и отстает на два пункта от нынешнего соперника, поэтому поединок будет чрезвычайно важным. В случае победы чемпион Италии обойдет своего конкурента на один балл. Два последних матча «Наполи» завершились ничьей с «Интером» (1:1) и поражением от «Барселоны» (1:3) в Лиге чемпионов.
«Аталанта» в последнее время выглядит не лучшим образом, однако смогла выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Тем не менее, в Серии А у команды очень сложные поединки впереди и потеря очков может серьезно опустить ее в турнирной таблице. Коллектив играет на выезде, поэтому ничья стала бы неплохим результатом, ведь она не даст «Наполи» обойти себя в турнирной таблице. В прошлом туре «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» (2:2), а в Лиге Европы обыграла «Спортинг» (2:1).
Информация для ставок
- «Аталанта» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
- Пять последних домашних матчей «Наполи» завершились исходом «обе забьют»
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Наполи» выиграл четыре последних встречи у «Аталанты»
Прогноз
В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника, а значит зрители увидят достаточное количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.