«Наполи» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги Европы (24.02.2022)

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вчера, 16:45

В четверг, 24 февраля 2022 года, состоится поединок «Наполи — Барселона». Игра состоится в рамках очередного этапа Лиги Европы УЕФА на стадионе «Наполи». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Барселона». Поставить на победу каталонцев можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа «Наполи» в 2.75. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.70.

Форма команд

«Наполи» в нынешнем сезоне идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 54 балла. У коллектива 16 побед, шесть ничьих и четыре поражения. Команда забила 47 голов и пропустила 18 мячей. В последних встречах «Наполи» под руководством Лучано Спалетти не может похвастаться хорошей игрой и часто теряет очки — ничья с «Кальяри» со счетом 1:1, а также с «Интером» 1:1 и победа над «Венецией».

«Барселона» в нынешнем сезоне идет на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе этого клуба — 42 балла. У коллектива 11 побед, девять ничьих и четыре поражения. «Барселона» забила 42 гола и пропустила 28 мячей. В последних встречах каталонцы играют очень хорошо, но иногда клубу не везет и он теряет очки из-за плохой реализации моментов — победы над «Валенсией» 1:4 и «Атлетико» из Мадрида 4:2, а также ничья с «Эспаньолом» 2:2.

Информация для ставок

«Наполи» не проигрывает шесть игр кряду

«Барселона» не проигрывает пять матчей подряд

У «Наполи» три забитых гола в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что дальше пройдет «Барселона» по коэффициенту 1.80. В первом матче каталонцы показали, что их нужно бояться, они могут улучшить реализацию и выдать потрясающий поединок.

