ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Наполи» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги Европы (24.02.2022)

вчера, 16:45

В четверг, 24 февраля 2022 года, состоится поединок «Наполи — Барселона». Игра состоится в рамках очередного этапа Лиги Европы УЕФА на стадионе «Наполи». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.853.492.53
Фонбет 2.75 3.55 2.45
Мелбет 2.84 3.64 2.57
1XBET 2.84 3.64 2.57
BetBoom 2.82 3.48 2.56

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Барселона». Поставить на победу каталонцев можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа «Наполи» в 2.75. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.70.

Форма команд

«Наполи» в нынешнем сезоне идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 54 балла. У коллектива 16 побед, шесть ничьих и четыре поражения. Команда забила 47 голов и пропустила 18 мячей. В последних встречах «Наполи» под руководством Лучано Спалетти не может похвастаться хорошей игрой и часто теряет очки — ничья с «Кальяри» со счетом 1:1, а также с «Интером» 1:1 и победа над «Венецией».

«Барселона» в нынешнем сезоне идет на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе этого клуба — 42 балла. У коллектива 11 побед, девять ничьих и четыре поражения. «Барселона» забила 42 гола и пропустила 28 мячей. В последних встречах каталонцы играют очень хорошо, но иногда клубу не везет и он теряет очки из-за плохой реализации моментов — победы над «Валенсией» 1:4 и «Атлетико» из Мадрида 4:2, а также ничья с «Эспаньолом» 2:2.

Информация для ставок

  • «Наполи» не проигрывает шесть игр кряду
  • «Барселона» не проигрывает пять матчей подряд
  • У «Наполи» три забитых гола в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что дальше пройдет «Барселона» по коэффициенту 1.80. В первом матче каталонцы показали, что их нужно бояться, они могут улучшить реализацию и выдать потрясающий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.41 2.01 1.86 1.58 2.46
Фонбет 1.98 1.82
Мелбет 2.05 1.90
1XBET 2.05 1.90
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:59
В этом матче обе команды забьют. Удачи
v32ys273qv89
v32ys273qv89
вчера в 19:57
Футбольный клуб «Барселона» выиграет матч.
yk7xu8g8tecg
yk7xu8g8tecg
вчера в 19:56
Футбольный клуб «Барселона» одержит победу.
Накир
Накир
вчера в 18:11
Неаполитанцы много сил отдали в Барселоне, чтобы выстоять на 1-1 перед ответным матчем, тогда как именно данное обстоятельство не позволило подопечным Спалетти праздновать успех в Кальяри в крайнем матче чемпионата (1-1). После осечек миланской двойки казалось у Наполи отличные шансы догнать лидера чемпионата, но по итогу только под конец матча Осимхен спас гостей от поражения. С Барсой не выйдет Инсинье, что ослабит атакующий потенциал, тогда как 3 ничьи подряд в сложном графике говорят об усталости команды.... Сине-гранатовые имели гораздо больше моментов дома в первом матче, однако слабая реализация Феррана Торреса привела к такому исходу. Благо, что у Барселоны игровой запал сохранился и в Валенсии на "летучих мышей" он в полной мере выплеснулся, а гости победили разгромно на Месталье 4-1. С созиданием у команды Хави, где еще и Дембеле вернулся в состав проблем нет, тогда как реализация хромает, но уже давно без забиты мячей с поля Барса не уходит.... Не сказать, что и Наполи в обороне сильно надежен - в 4 из 5ти последних матчах хозяева пропускали, а плотный график приводит к довольно вялым матчам в исполнении Наполи в последнее время, команду надолго не хватает. С учетом загруженности, а также интенсивного футбола и владения мячом Барсы с их глубиной состава, то отталкиваться от ИТБ гостей здесь максимально логично. Уж на 1 гол, минимум, гости наиграть здесь обязаны....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 