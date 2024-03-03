«Наполи» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (03.03.2024)

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сегодня, 13:50

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение неаполитанскому клубу. Победу «Наполи» можно взять по коэффициенту 2.4. Поверить в успех «Ювентуса» любой игрок может по коэффициенту 3.4. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок можно по 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2 и ТМ 2 по коэффициенту 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Ювентус» проводит один из самых стабильных сезонов за несколько лет, но туринцам не повезло, что «Интер» играет еще стабильнее и опережает их на восемь пунктов. «Старая синьора» вряд ли реально сможет претендовать на чемпионство, но постарается как минимум сохранить свою позицию. В прошлом туре чемпионата Италии «Ювентус» обыграл на своем поле «Фрозиноне» (3:2), а ранее поделил очки с «Вероной» (2:2).

«Наполи» провалил сезон в чемпионате Италии и может даже вовсе не попасть в еврокубки на следующий сезон. Совсем скоро команда играет ответный матч с «Барселоной», где после ничьи в Неаполе (1:1), ей придется противостоять уже при чужих трибунах. С «Ювентусом» коллектив играет на своем поле и вполне может «вставить палки в колеса» своему сопернику в борьбе за высокие места. В последнем туре Серии А «Наполи» разгромил на выезде «Сассуоло» (6:1).

Информация для ставок

«Наполи» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Ювентус» проиграл лишь один выездной матч из десяти последних

«Наполи» выиграл у «Ювентуса» три из пяти последних матчей при одной победе

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Наполи» является фаворитом, но вряд ли сможет добиться победы в этом матче, ведь совсем скоро более важная встреча Лиги чемпионов и тренерский штаб будет беречь своих игроков. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.