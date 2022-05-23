«Нарва-Транс» — «Флора». Прогноз на матч эстонской Высшей лиги (25.05.2022)

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23 мая 2022, 12:35

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев с форой (-1.5) можно выбрать в БК Фонбет по коэффициенту 1.65. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 7.8. На ничейный результат дается коэффициент 11.5.

За тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.72. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Нарва-Транс» проигрывает матч за матчем. Коллектив не может прервать серию неудач, хотя старается прикладывать к этому максимум сил. В последних турах были встречи с «Пайде» на выезде, а также с «Нымме Калью» на родном стадионе, но в обоих случаях были зафиксированы поражения (2:4) и (0:1) соответственно.

«Флора» традиционно лидирует в чемпионате. Команда лишь по дополнительным показателям опережает «Левадию», но имеет игру в запасе. В минувшем туре эстонские футболисты разгромили дома «Курессааре» со счетом (4:0), а чуть ранее провели товарищескую встречу с киевским «Динамо» и были разгромлены (0:3).

Информация для ставок

«Нарва» проиграла восемь матчей подряд

У «Флоры» лишь одна победа в последних четырех играх

Тринадцать минувших очных встреч завершились победой «Флоры»

«Нарва» забила всего два гола в последних семи оединках

Прогноз

Мы станем свидетелем поединка одного из лидеров чемпионата и середняка. Скорее всего, хозяева возьмут мяч под свой контроль и без проблем оформят три очка. Сделать ставку на уверенную победу «Флоры» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.