Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Нарва-Транс» — «Флора». Прогноз на матч эстонской Высшей лиги (25.05.2022)

23 мая 2022, 12:35
Флора

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев с форой (-1.5) можно выбрать в БК Фонбет по коэффициенту 1.65. В случае победы гостей залетит приятный коэффициент 7.8. На ничейный результат дается коэффициент 11.5.

Эстония. Высшая лига 2022
Нарва-Транс
Флора
ПроигрышПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
0 : 3
завершен
25 мая 2022, 19:30
среда
ВыигрышНичьяВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle12.456.701.20
BetBoom 11.40 5.80 1.22

За тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.72. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Нарва-Транс» проигрывает матч за матчем. Коллектив не может прервать серию неудач, хотя старается прикладывать к этому максимум сил. В последних турах были встречи с «Пайде» на выезде, а также с «Нымме Калью» на родном стадионе, но в обоих случаях были зафиксированы поражения (2:4) и (0:1) соответственно.

«Флора» традиционно лидирует в чемпионате. Команда лишь по дополнительным показателям опережает «Левадию», но имеет игру в запасе. В минувшем туре эстонские футболисты разгромили дома «Курессааре» со счетом (4:0), а чуть ранее провели товарищескую встречу с киевским «Динамо» и были разгромлены (0:3).

Информация для ставок

  • «Нарва» проиграла восемь матчей подряд
  • У «Флоры» лишь одна победа в последних четырех играх
  • Тринадцать минувших очных встреч завершились победой «Флоры»
  • «Нарва» забила всего два гола в последних семи оединках

Прогноз

Мы станем свидетелем поединка одного из лидеров чемпионата и середняка. Скорее всего, хозяева возьмут мяч под свой контроль и без проблем оформят три очка. Сделать ставку на уверенную победу «Флоры» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.71
Все комментарии
Gahi
Gahi
23 мая в 19:46
Победа команды "Флора" с Азиатской форой (-1,25) в этом матче.
shlomo
shlomo
23 мая в 13:14
Гости победят
Птица Феникс
Птица Феникс
23 мая в 12:59
Флора победит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 