«Насионал» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (11.05.2021)

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сегодня, 00:17

В очередном туре чемпионата Португалии «Насионал» сыграет против «Бенфики». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 11 мая.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Бенфики» в предстоящем матче. Ставки с таким условием в линии БК Мелбет идут с коэффициентом 1.26. Шансы, что поединок завершится вничью, оцениваются в 6.10, а победа «Насионала» доступна с котировкой 11.50.

Также букмекер считает, что эта встреча будет богатой на голы. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.58, ТМ(2,5) – 2.32.

Форма команд

«Насионал» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав по ходу сезона 25 очков. Чтобы избежать прямого вылета во вторую лигу, команде нужно отыграть пять очков от 16-й строчки за пять оставшихся туров.

В пяти прошлых матчах лиги «Насионал» смог победить только «Виторию» (1:0) на своем поле. Также в данной серии команда проиграла «Порту» (0:1), «Тонделе» (1:2) и «Спортингу» (2:2), а в последнем туре сыграла вничью в гостях с «Морейренсе» (2:2).

Завершающийся розыгрыш Примейры складывается для «Бенфики» непросто. Коллектив из Лиссабона идет на третьем месте, отставая от «Порту» на четыре очка. В последней игре чемпионата «драконы» не смогли сократить отставание от прямого конкурента, сыграв с ним вничью на своем поле (1:1).

До этого поединка «Бенфика» одержала три победы подряд, обыграв «Тонделу» (2:0), «Санта-Клару» (2:1) и «Портимоненси» (5:1).

Информация для ставок

«Бенфика» выиграла 5 прошлых гостевых матчей в чемпионате

«Бенфика» не проигрывала в 19 предыдущих встречах против «Насионала»

«Бенфика» забивала минимум 3 гола в 3 последних выездных играх против соперника

Прогноз

«Насионал» вынужден цепляться за очки в каждом оставшемся матче. Аналогичные задачи преследует и «Бенфика», поэтому в очном противостоянии стоит ожидать от команд активных действий в атаке. Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ (2,5) по коэффициенту 1.58 в БК Мелбет.

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