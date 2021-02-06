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«Ницца» — «Анже». Прогноз на матч французской Лиги 1 (07.02.2021)

сегодня, 17:18

«Ницца» сыграет с «Анже» 7 февраля 2021 года в рамках 24-го тура французской Лиги 1. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее противостояние.

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Ставки букмекеров

Букмекеры дают на победу «Анже» коэффициент 2.75. Ничейный исход идет за 3.20, победа «Ниццы» — 2.80. Такие коэффициенты объясняются турнирным положением команд в таблице. «Анже» выглядит предпочтительнее.

Форма команд

«Ницца» находится на 14-й строчке в таблице и имеет в активе 26 пунктов. Клуб переживает не лучшие времена и вынужден бороться за выживание. Несмотря на то, что до подвала таблицы еще далеко, команда при продолжении такой игры рискует покинуть элитный дивизион. Свой последний поединок «Ницца» проиграла со счетом 1:2, команда уступила «Монако».

«Анже» находится на восьмой строчке в таблице и имеет в активе 34 пункта. Клуб проводит неплохой сезон, но все еще никак не может прорваться в еврокубковую зону. Свой последний матч «Анже» сыграл вничью со счетом 0:0. Это был поединок против «Реймса». В случае победы над «Ниццей» у команды есть все шансы подняться на шестую строчку в таблице.

Информация для ставок

  • «Ницца» выиграла лишь один матч из последних пяти
  • «Анже» допустил осечки в четырех последних матчах из пяти
  • «Анже» забил (34 гола) больше «Ниццы» (24) в нынешнем сезоне Лиги 1

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что первый гол забьет «Ницца» — коэффициент 2.10. Несмотря на то, что этот клуб мало забивает, в этом поединке им очень нужна победа — они будут сражаться до последней секунды. Противостояние «Ниццы» и «Анже» интересно и тем, что в этом матче гости могут увеличить отрыв и попытаться добраться до еврокубковой зоны.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ним» — «Монако».

Ставки на футбольные матчи
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shlomo
shlomo
сегодня в 18:05
Ницце нужнее...будет биться...
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