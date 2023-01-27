«Ницца» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (29.01.2023)

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вчера, 10:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Лилля» составляет 2.5. Поставить на «Ниццу» можно по 2.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Ницца» часто играет вничью в последнее время, что мешает набирать ей достаточное количество очков. Команда застряла в середине турнирной таблицы, а именно на 10 месте с 25 баллами и претендовать на серьезные места уже вряд ли сможет. В прошлом туре чемпионата Франции «Ницца» сыграла в безголевую ничью с «Реймсом» (0:0), а ранее на своем поле уверенно разгромила «Монпелье» (6:1).

«Лилль» Пауло Фонсеки уже давно не проигрывает в различных турнирах, однако потери очков в виде ничейных результатов мешают клубу конкурировать за медали чемпионата. Сейчас команда идет на шестом месте с 34 очками и от зоны Лиги Чемпионов ее отделяют восемь пунктов, что достаточно много на нынешнем этапе. Два последних матча «Лилля» завершились победой над «По» в кубке Франции (2:0) и разгромом «Труа» в Лиге 1 (5:1).

Информация для ставок

«Ницца» одержала лишь две победы в десяти последних встречах

«Лилль» забивал в восьми из десяти последних выездных матчах

«Ницца» выиграла три последних поединка у «Лилля»

Четыре из шести матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ницца» является неудобным соперником для «Лилля», поэтому мы сомневаемся, что гости смогут одержать тут победу. Предлагаем сделать выбор в пользу хозяев по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.