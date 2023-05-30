«Ницца» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (03.06.2023)

1685426414

вчера, 09:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 2.4. Поставить на «Лион» можно за 2.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.48.

Форма команд

«Ницца» набрала 10 очков в пяти последних турах Лиги 1, однако эти результаты серьезно на итог сезона повлиять не смогут. Коллектив занимает девятое место с 55 баллами и опережает ближайшего соперника на три пункта. В завершающем футбольный год домашнем поединке хозяева постараются порадовать болельщиков победой над именитым соперником. Два последних поединка «Ниццы» завершились выездной победой над «Монпелье» (3:2) и ничьей с «Тулузой» (0:0).

«Лион» занимает только седьмое место с 62 баллами и уже не сможет попасть в еврокубковую зону. Это даст возможность команде хорошо подготовиться к новом сезону и в нем играть стабильнее, не отвлекаясь на другие турниры. В прошлом туре чемпионата Франции «Лион» крупно обыграл «Реймс» (3:0), а ранее справился и с «Монако» (3:1).

Информация для ставок

«Ницца» одержала лишь три победы в десяти последних встречах

«Лилль» выиграл шесть выездных матчей из десяти последних

Команды обменялись двумя победами в последних пяти поединках при одной ничьей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ницца» является неудобным соперником для «Лиона», поэтому мы сомневаемся, что гости смогут одержать тут победу. Предлагаем сделать выбор в пользу ничейного результата по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.