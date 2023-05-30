«Ницца» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (03.06.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 2.4. Поставить на «Лион» можно за 2.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.
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03 июня 2023, 22:00
суббота
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.48.
Форма команд
«Ницца» набрала 10 очков в пяти последних турах Лиги 1, однако эти результаты серьезно на итог сезона повлиять не смогут. Коллектив занимает девятое место с 55 баллами и опережает ближайшего соперника на три пункта. В завершающем футбольный год домашнем поединке хозяева постараются порадовать болельщиков победой над именитым соперником. Два последних поединка «Ниццы» завершились выездной победой над «Монпелье» (3:2) и ничьей с «Тулузой» (0:0).
«Лион» занимает только седьмое место с 62 баллами и уже не сможет попасть в еврокубковую зону. Это даст возможность команде хорошо подготовиться к новом сезону и в нем играть стабильнее, не отвлекаясь на другие турниры. В прошлом туре чемпионата Франции «Лион» крупно обыграл «Реймс» (3:0), а ранее справился и с «Монако» (3:1).
Информация для ставок
- «Ницца» одержала лишь три победы в десяти последних встречах
- «Лилль» выиграл шесть выездных матчей из десяти последних
- Команды обменялись двумя победами в последних пяти поединках при одной ничьей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Ницца» является неудобным соперником для «Лиона», поэтому мы сомневаемся, что гости смогут одержать тут победу. Предлагаем сделать выбор в пользу ничейного результата по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.