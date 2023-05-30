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«Ницца» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (03.06.2023)

вчера, 09:00
Лион

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 2.4. Поставить на «Лион» можно за 2.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Франция. Лига 1 2022/2023
Ницца
Лион
ВыигрышНичьяПроигрышВыигрышВыигрыш
- : -
03 июня 2023, 22:00
суббота
ВыигрышВыигрышПроигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.304.022.82
Pari 2.30 3.95 2.75

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.48.

Форма команд

«Ницца» набрала 10 очков в пяти последних турах Лиги 1, однако эти результаты серьезно на итог сезона повлиять не смогут. Коллектив занимает девятое место с 55 баллами и опережает ближайшего соперника на три пункта. В завершающем футбольный год домашнем поединке хозяева постараются порадовать болельщиков победой над именитым соперником. Два последних поединка «Ниццы» завершились выездной победой над «Монпелье» (3:2) и ничьей с «Тулузой» (0:0).

«Лион» занимает только седьмое место с 62 баллами и уже не сможет попасть в еврокубковую зону. Это даст возможность команде хорошо подготовиться к новом сезону и в нем играть стабильнее, не отвлекаясь на другие турниры. В прошлом туре чемпионата Франции «Лион» крупно обыграл «Реймс» (3:0), а ранее справился и с «Монако» (3:1).

Информация для ставок

  • «Ницца» одержала лишь три победы в десяти последних встречах
  • «Лилль» выиграл шесть выездных матчей из десяти последних
  • Команды обменялись двумя победами в последних пяти поединках при одной ничьей
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ницца» является неудобным соперником для «Лиона», поэтому мы сомневаемся, что гости смогут одержать тут победу. Предлагаем сделать выбор в пользу ничейного результата по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.26 1.22 2.68 1.47 2.13 1.75
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:49
Победа Лиона, им нужнее, да и класс выше!
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